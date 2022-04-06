https://ria.ru/20220406/nato-1782090654.html
НАТО не станет стороной конфликта на Украине, заявил Шольц
НАТО не станет стороной конфликта на Украине, заявил Шольц - РИА Новости, 06.04.2022
НАТО не станет стороной конфликта на Украине, заявил Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет поставлять Украине все оружие, которое "имеет смысл поставлять", при этом партнеры НАТО придерживаются... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:25
2022-04-06T14:25
2022-04-06T14:44
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
германия
олаф шольц
нато
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет поставлять Украине все оружие, которое "имеет смысл поставлять", при этом партнеры НАТО придерживаются принципа, что они не станут стороной конфликта, заявил канцлер."Главный посыл остается ясным, с каждым решением, которые мы принимаем, мы гарантируем, что партнеры по НАТО не станут стороной конфликта", - заявил он, выступая в бундестаге.Он добавил, что Германия направляет Украине оружие. "Это правительство в отличие от своего предшественника приняло решение поставлять оружие (Украине), и мы делаем это. Мы поставляем из актуальных запасов бундесвера все, что имеет смысл (поставлять) и может быть быстро поставлено, и это будет поставлено", - добавил Шольц, отметив, что все поставки согласуются с союзниками.
https://ria.ru/20220405/nato-1781916868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, олаф шольц, нато, украина, ситуация в днр и лнр
14:25 06.04.2022 (обновлено: 14:44 06.04.2022)
НАТО не станет стороной конфликта на Украине, заявил Шольц
Канцлер Германии Шольц заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине