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Глава Минфина США заявила, что Россию не удастся исключить из МВФ - РИА Новости, 06.04.2022
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Глава Минфина США заявила, что Россию не удастся исключить из МВФ
Глава Минфина США заявила, что Россию не удастся исключить из МВФ - РИА Новости, 06.04.2022
Глава Минфина США заявила, что Россию не удастся исключить из МВФ
Исключить Россию из Международного валютного фонда (МВФ) не получится, заявила глава минфина США Джанет Йеллен. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:43
2022-04-06T18:45
мвф
в мире
россия
сша
джанет йеллен
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Исключить Россию из Международного валютного фонда (МВФ) не получится, заявила глава минфина США Джанет Йеллен."Россия - участник МВФ... Большинство членов МВФ согласны, что действия России ужасают. Но (ситуация - ред.) не выглядит так, что возможно исключить Россию, учитывая правила", - сказала Йеллен на слушаниях в комитете палаты представителей.Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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мвф, в мире, россия, сша, джанет йеллен, санкции в отношении россии
18:43 06.04.2022 (обновлено: 18:45 06.04.2022)
 
Глава Минфина США заявила, что Россию не удастся исключить из МВФ

Глава Минфина США Йеллен заявила, что Россию не удастся исключить из МВФ

© AP Photo / Cliff OwenПрохожие у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Прохожие у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Cliff Owen
Прохожие у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Исключить Россию из Международного валютного фонда (МВФ) не получится, заявила глава минфина США Джанет Йеллен.
"Россия - участник МВФ... Большинство членов МВФ согласны, что действия России ужасают. Но (ситуация - ред.) не выглядит так, что возможно исключить Россию, учитывая правила", - сказала Йеллен на слушаниях в комитете палаты представителей.
Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 23:38
Глава МВФ оценила вероятность дефолта в России
 
МВФВ миреРоссияСШАДжанет ЙелленСанкции в отношении России
 
 
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