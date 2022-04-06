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Москвичи с января сдали в пункты раздельного сбора мусора 8,5 тонн вещей - РИА Новости, 07.04.2022
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Москвичи с января сдали в пункты раздельного сбора мусора 8,5 тонн вещей
Москвичи с января сдали в пункты раздельного сбора мусора 8,5 тонн вещей - РИА Новости, 07.04.2022
Москвичи с января сдали в пункты раздельного сбора мусора 8,5 тонн вещей
Жители Москвы с начала этого года принесли в пункты раздельного сбора мусора более 8,5 тонны вещей, сообщается в Telegram-канале Мосприроды. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-06T12:24
2022-04-07T12:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
общество
раздельный сбор мусора
мусор
бытовой мусор
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Жители Москвы с начала этого года принесли в пункты раздельного сбора мусора более 8,5 тонны вещей, сообщается в Telegram-канале Мосприроды.Отмечается, что с января по март волонтеры сдавали "добрые вещи" в пункты приема раздельно собранных отходов, расположенные на природных территориях и в экоцентрах Мосприроды.В Москве с 1 января 2020 года запущена программа раздельного сбора отходов. Во дворах жилых домов и социальных учреждений установлены специальные контейнеры. Баки с синей наклейкой и надписью "Вторсырье" предназначены для отходов, которые подлежат переработке: бумага, пластик, стекло и металл. В контейнеры с серой наклейкой и надписью "Смешанные отходы" можно выбрасывать все остальное: пищевые отходы, средства личной гигиены, загрязненные емкости и другое.Также пункты приема раздельно собранных отходов установлены на природных территориях и в экоцентрах Мосприроды, но с эколого-просветительской целью.
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мосприрода, москва, общество, раздельный сбор мусора, мусор, бытовой мусор
12:24 06.04.2022 (обновлено: 12:41 07.04.2022)
 

Москвичи с января сдали в пункты раздельного сбора мусора 8,5 тонн вещей

© Фото : ГПБУ "Мосприрода"Контейнеры для сбора ненужной обуви и одежды в экоцентре Мосприроды
Контейнеры для сбора ненужной обуви и одежды в экоцентре Мосприроды - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Фото : ГПБУ "Мосприрода"
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Жители Москвы с начала этого года принесли в пункты раздельного сбора мусора более 8,5 тонны вещей, сообщается в Telegram-канале Мосприроды.
Отмечается, что с января по март волонтеры сдавали "добрые вещи" в пункты приема раздельно собранных отходов, расположенные на природных территориях и в экоцентрах Мосприроды.
"С начала этого года в пункты раздельного сбора мусора горожане принесли более 8,5 тонны вещей. Более 950 килограммов "добрых крышечек". Более 800 килограммов "доброобуви". Порядка 1,3 тысячи килограммов "добрых вещей", - говорится в сообщении.
В Москве с 1 января 2020 года запущена программа раздельного сбора отходов. Во дворах жилых домов и социальных учреждений установлены специальные контейнеры. Баки с синей наклейкой и надписью "Вторсырье" предназначены для отходов, которые подлежат переработке: бумага, пластик, стекло и металл. В контейнеры с серой наклейкой и надписью "Смешанные отходы" можно выбрасывать все остальное: пищевые отходы, средства личной гигиены, загрязненные емкости и другое.
Также пункты приема раздельно собранных отходов установлены на природных территориях и в экоцентрах Мосприроды, но с эколого-просветительской целью.
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