https://ria.ru/20220406/musor-1782267804.html

Москвичи с января сдали в пункты раздельного сбора мусора 8,5 тонн вещей

Москвичи с января сдали в пункты раздельного сбора мусора 8,5 тонн вещей - РИА Новости, 07.04.2022

Москвичи с января сдали в пункты раздельного сбора мусора 8,5 тонн вещей

Жители Москвы с начала этого года принесли в пункты раздельного сбора мусора более 8,5 тонны вещей, сообщается в Telegram-канале Мосприроды. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-06T12:24

2022-04-06T12:24

2022-04-07T12:41

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Жители Москвы с начала этого года принесли в пункты раздельного сбора мусора более 8,5 тонны вещей, сообщается в Telegram-канале Мосприроды.Отмечается, что с января по март волонтеры сдавали "добрые вещи" в пункты приема раздельно собранных отходов, расположенные на природных территориях и в экоцентрах Мосприроды.В Москве с 1 января 2020 года запущена программа раздельного сбора отходов. Во дворах жилых домов и социальных учреждений установлены специальные контейнеры. Баки с синей наклейкой и надписью "Вторсырье" предназначены для отходов, которые подлежат переработке: бумага, пластик, стекло и металл. В контейнеры с серой наклейкой и надписью "Смешанные отходы" можно выбрасывать все остальное: пищевые отходы, средства личной гигиены, загрязненные емкости и другое.Также пункты приема раздельно собранных отходов установлены на природных территориях и в экоцентрах Мосприроды, но с эколого-просветительской целью.

https://ria.ru/20220101/musor-1766393214.html

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Алёна Пава

мосприрода, москва, общество, раздельный сбор мусора, мусор, бытовой мусор