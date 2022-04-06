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Около двух тысяч инженерных сооружений помоют в Москве после зимы - РИА Новости, 06.04.2022
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Около двух тысяч инженерных сооружений помоют в Москве после зимы
Около двух тысяч инженерных сооружений помоют в Москве после зимы - РИА Новости, 06.04.2022
Около двух тысяч инженерных сооружений помоют в Москве после зимы
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали промывать инженерные сооружения в рамках месячника по благоустройству, всего приведут в порядок около... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:46
2022-04-06T09:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали промывать инженерные сооружения в рамках месячника по благоустройству, всего приведут в порядок около двух тысяч объектов, сообщил заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков."Стартовали масштабные работы по промывке инженерных сооружений после зимы. В общей сложности до конца апреля приведем в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - сказал Бирюков РИА Новости.Заместитель мэра рассказал, что работы включают в себя очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов и при необходимости локальную покраску.Памятники и фонтаны промывают вручную нейтральными моющими средствами, которые не повреждают поверхности, для промывки тоннелей и мостов применяются щелочные растворы, подчеркнул он.Глава комплекса городского хозяйства добавил, что в работах по промывке инженерных сооружений задействованы свыше 250 единиц техники и около двух тысяч рабочих.
https://ria.ru/20220405/osveschenie-1781877240.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
09:46 06.04.2022
 
Около двух тысяч инженерных сооружений помоют в Москве после зимы

Заммэра Бирюков: около двух тысяч инженерных сооружений помоют в Москве после зимы

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Москва
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали промывать инженерные сооружения в рамках месячника по благоустройству, всего приведут в порядок около двух тысяч объектов, сообщил заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков.
"Стартовали масштабные работы по промывке инженерных сооружений после зимы. В общей сложности до конца апреля приведем в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - сказал Бирюков РИА Новости.
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Заместитель мэра рассказал, что работы включают в себя очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов и при необходимости локальную покраску.
Памятники и фонтаны промывают вручную нейтральными моющими средствами, которые не повреждают поверхности, для промывки тоннелей и мостов применяются щелочные растворы, подчеркнул он.
Глава комплекса городского хозяйства добавил, что в работах по промывке инженерных сооружений задействованы свыше 250 единиц техники и около двух тысяч рабочих.
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