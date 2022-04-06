https://ria.ru/20220406/moskva-1782017542.html

Около двух тысяч инженерных сооружений помоют в Москве после зимы

Около двух тысяч инженерных сооружений помоют в Москве после зимы - РИА Новости, 06.04.2022

Около двух тысяч инженерных сооружений помоют в Москве после зимы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали промывать инженерные сооружения в рамках месячника по благоустройству, всего приведут в порядок около... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T09:46

2022-04-06T09:46

2022-04-06T09:46

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали промывать инженерные сооружения в рамках месячника по благоустройству, всего приведут в порядок около двух тысяч объектов, сообщил заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков."Стартовали масштабные работы по промывке инженерных сооружений после зимы. В общей сложности до конца апреля приведем в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - сказал Бирюков РИА Новости.Заместитель мэра рассказал, что работы включают в себя очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов и при необходимости локальную покраску.Памятники и фонтаны промывают вручную нейтральными моющими средствами, которые не повреждают поверхности, для промывки тоннелей и мостов применяются щелочные растворы, подчеркнул он.Глава комплекса городского хозяйства добавил, что в работах по промывке инженерных сооружений задействованы свыше 250 единиц техники и около двух тысяч рабочих.

https://ria.ru/20220405/osveschenie-1781877240.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков