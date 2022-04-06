https://ria.ru/20220406/molodezh-1782043375.html

В ГД призвали молодежи дать работу, чтобы она не "уходила в деструктив"

В ГД призвали молодежи дать работу, чтобы она не "уходила в деструктив" - РИА Новости, 06.04.2022

В ГД призвали молодежи дать работу, чтобы она не "уходила в деструктив"

Молодым людям важно дать чувство востребованности на рынке труда, чтобы они не "уходили в деструктив" от отсутствия занятости, по этой части уже подготовлены... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:04

2022-04-06T12:04

2022-04-06T12:11

общество

госдума рф

артем метелев (депутат)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Молодым людям важно дать чувство востребованности на рынке труда, чтобы они не "уходили в деструктив" от отсутствия занятости, по этой части уже подготовлены порядка сорока инициатив, заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.Как рассказал политик в ходе заседания Молодежного парламента, молодому человеку сегодня важно дать чувство востребованности на рынке труда, иначе он "либо уйдет в деструктив - ну просто от скуки, от лени, отсутствия осознанного времяпрепровождения, либо он просто уедет в другой город" или страну."Тема трудоустройства приоритетная для нашего комитета. В плане рабочей группы только по ней почти сорок инициатив", - рассказал Метелев.

https://ria.ru/20220320/podderzhka-1779105115.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, артем метелев (депутат)