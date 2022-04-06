https://ria.ru/20220406/molodezh-1782043375.html
В ГД призвали молодежи дать работу, чтобы она не "уходила в деструктив"
В ГД призвали молодежи дать работу, чтобы она не "уходила в деструктив" - РИА Новости, 06.04.2022
В ГД призвали молодежи дать работу, чтобы она не "уходила в деструктив"
Молодым людям важно дать чувство востребованности на рынке труда, чтобы они не "уходили в деструктив" от отсутствия занятости, по этой части уже подготовлены... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:04
2022-04-06T12:04
2022-04-06T12:11
общество
госдума рф
артем метелев (депутат)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Молодым людям важно дать чувство востребованности на рынке труда, чтобы они не "уходили в деструктив" от отсутствия занятости, по этой части уже подготовлены порядка сорока инициатив, заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.Как рассказал политик в ходе заседания Молодежного парламента, молодому человеку сегодня важно дать чувство востребованности на рынке труда, иначе он "либо уйдет в деструктив - ну просто от скуки, от лени, отсутствия осознанного времяпрепровождения, либо он просто уедет в другой город" или страну."Тема трудоустройства приоритетная для нашего комитета. В плане рабочей группы только по ней почти сорок инициатив", - рассказал Метелев.
https://ria.ru/20220320/podderzhka-1779105115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, артем метелев (депутат)
12:04 06.04.2022 (обновлено: 12:11 06.04.2022)
В ГД призвали молодежи дать работу, чтобы она не "уходила в деструктив"
Депутат Метелев призвал дать молодежи чувство востребованности на рынке труда
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Молодым людям важно дать чувство востребованности на рынке труда, чтобы они не "уходили в деструктив" от отсутствия занятости, по этой части уже подготовлены порядка сорока инициатив, заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
Как рассказал политик в ходе заседания Молодежного парламента, молодому человеку сегодня важно дать чувство востребованности на рынке труда, иначе он "либо уйдет в деструктив - ну просто от скуки, от лени, отсутствия осознанного времяпрепровождения, либо он просто уедет в другой город" или страну.
"Тема трудоустройства приоритетная для нашего комитета. В плане рабочей группы только по ней почти сорок инициатив", - рассказал Метелев.