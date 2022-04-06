https://ria.ru/20220406/mitingi-1782111822.html

В Афинах прошли митинги против вовлечения Греции в события на Украине

В Афинах прошли митинги против вовлечения Греции в события на Украине - РИА Новости, 06.04.2022

В Афинах прошли митинги против вовлечения Греции в события на Украине

Греческие профсоюзы провели в среду в центре Афин два митинга против дороговизны, за повышение зарплаты и против вовлечения Греции в события на Украине. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:38

2022-04-06T15:38

2022-04-06T16:27

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АФИНЫ, 6 апр – РИА Новости. Греческие профсоюзы провели в среду в центре Афин два митинга против дороговизны, за повышение зарплаты и против вовлечения Греции в события на Украине.В среду в стране проходит 24-часовая забастовка, в которой участвуют крупнейшие профсоюзы: работников государственного сектора (ADEDI), частного сектора - Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE), коммунистический профсоюз Всеобщий боевой фронт (ПАМЕ). В Греции не работает общественный транспорт - метро, трамваи и троллейбусы, а также поезда и пригородные электрички. Автобусы ходят с девяти утра до девяти вечера. Остановлено паромное сообщение с островами остановлено. В забастовке участвуют работники государственных учреждений, больниц, страховых фондов, муниципалитетов. Союз журналистов афинских ежедневных газет ESIEA проводит четырехчасовую стачку с 12.00 до 16.00. Авиакомпании выполняют рейсы в обычном режиме, так как суд по иску Управления гражданской авиации признал незаконной забастовку авиадиспетчеров и техников.На центральной афинской площади Синтагма собрались сторонники ПАМЕ. Они призывали усилить борьбу против дороговизны и за повышение зарплаты, а также за коллективные трудовые договоры. По мнению профсоюзов, только коллективные договоры могут защитить рабочих от произвола работодателей.В нескольких сотнях метров на площади Клафтмонас митинговали члены профсоюзов GSEE и ADEDY. Митингующие выступали против приватизации госпредприятий, с требованием сделать бесплатное государственное здравоохранение для всех.На обоих митингах было большое количество плакатов против вовлечения Греции в события на Украине.По оценке полиции, в митинге на площади Клафтмонас участвовали более 3 тысяч человек.Данных полиции о количестве участников акции на Синтагме пока нет.По оценке журналистов, общее количество митингующих в центре Афин превысило 10 тысяч.После митинга участники спокойно разошлись.

https://ria.ru/20220406/miting-1782100551.html

https://ria.ru/20220404/kipr-1781612034.html

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Митинг в центре Афин против вовлечения Греции в события на Украине В центре Афин митинги против роста цен и против вовлечения Греции в события на Украине 2022-04-06T15:38 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, афины, греция, украина, паме, adedy