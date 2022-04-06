15:38 06.04.2022 (обновлено: 16:27 06.04.2022)
В Афинах прошли митинги против вовлечения Греции в события на Украине
В Афинах прошли митинги против дороговизны и вовлечения Греции в события на Украине
АФИНЫ, 6 апр – РИА Новости. Греческие профсоюзы провели в среду в центре Афин два митинга против дороговизны, за повышение зарплаты и против вовлечения Греции в события на Украине.
В среду в стране проходит 24-часовая забастовка, в которой участвуют крупнейшие профсоюзы: работников государственного сектора (ADEDI), частного сектора - Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE), коммунистический профсоюз Всеобщий боевой фронт (ПАМЕ). В Греции не работает общественный транспорт - метро, трамваи и троллейбусы, а также поезда и пригородные электрички. Автобусы ходят с девяти утра до девяти вечера. Остановлено паромное сообщение с островами остановлено. В забастовке участвуют работники государственных учреждений, больниц, страховых фондов, муниципалитетов. Союз журналистов афинских ежедневных газет ESIEA проводит четырехчасовую стачку с 12.00 до 16.00. Авиакомпании выполняют рейсы в обычном режиме, так как суд по иску Управления гражданской авиации признал незаконной забастовку авиадиспетчеров и техников.
На центральной афинской площади Синтагма собрались сторонники ПАМЕ. Они призывали усилить борьбу против дороговизны и за повышение зарплаты, а также за коллективные трудовые договоры. По мнению профсоюзов, только коллективные договоры могут защитить рабочих от произвола работодателей.
В нескольких сотнях метров на площади Клафтмонас митинговали члены профсоюзов GSEE и ADEDY. Митингующие выступали против приватизации госпредприятий, с требованием сделать бесплатное государственное здравоохранение для всех.
На обоих митингах было большое количество плакатов против вовлечения Греции в события на Украине.
По оценке полиции, в митинге на площади Клафтмонас участвовали более 3 тысяч человек.
Данных полиции о количестве участников акции на Синтагме пока нет.
По оценке журналистов, общее количество митингующих в центре Афин превысило 10 тысяч.
После митинга участники спокойно разошлись.