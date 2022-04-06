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В Салониках полиция разогнала слезоточивым газом митинг против НАТО - РИА Новости, 06.04.2022
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В Салониках полиция разогнала слезоточивым газом митинг против НАТО
В Салониках полиция разогнала слезоточивым газом митинг против НАТО - РИА Новости, 06.04.2022
В Салониках полиция разогнала слезоточивым газом митинг против НАТО
Греческая полиция применила слезоточивый газ против митингующих в Салониках, выступающих против присутствия сил НАТО, есть арестованные, сообщает сайт... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T21:23
2022-04-06T21:24
в мире
греция
нато
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АФИНЫ, 6 апр - РИА Новости. Греческая полиция применила слезоточивый газ против митингующих в Салониках, выступающих против присутствия сил НАТО, есть арестованные, сообщает сайт pronews.gr.Столкновения произошли возле порта в среду днем.По информации местных СМИ, полиция задержала 11 человек. Троих отпустили, а восьмерых арестовали.Протестующие сначала вели переговоры с полицией, чтобы их пропустили в порт, они выступали против присутствия сил НАТО в Греции.Сейчас возле управления полиция проходит митинг с требованием освободить арестованных.
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в мире, греция, нато
21:23 06.04.2022 (обновлено: 21:24 06.04.2022)
 
В Салониках полиция разогнала слезоточивым газом митинг против НАТО

Греческая полиция применила слезоточивый газ против митингующих против НАТО в Салониках

© AFP 2022 / Sakis MitrolidisАкция протеста в Салониках
Акция протеста в Салониках - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AFP 2022 / Sakis Mitrolidis
Акция протеста в Салониках. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 6 апр - РИА Новости. Греческая полиция применила слезоточивый газ против митингующих в Салониках, выступающих против присутствия сил НАТО, есть арестованные, сообщает сайт pronews.gr.
Столкновения произошли возле порта в среду днем.
По информации местных СМИ, полиция задержала 11 человек. Троих отпустили, а восьмерых арестовали.
Протестующие сначала вели переговоры с полицией, чтобы их пропустили в порт, они выступали против присутствия сил НАТО в Греции.
Сейчас возле управления полиция проходит митинг с требованием освободить арестованных.
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