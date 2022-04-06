https://ria.ru/20220406/miting-1782186912.html
В Салониках полиция разогнала слезоточивым газом митинг против НАТО
В Салониках полиция разогнала слезоточивым газом митинг против НАТО - РИА Новости, 06.04.2022
В Салониках полиция разогнала слезоточивым газом митинг против НАТО
Греческая полиция применила слезоточивый газ против митингующих в Салониках, выступающих против присутствия сил НАТО, есть арестованные, сообщает сайт... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T21:23
2022-04-06T21:23
2022-04-06T21:24
в мире
греция
нато
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АФИНЫ, 6 апр - РИА Новости. Греческая полиция применила слезоточивый газ против митингующих в Салониках, выступающих против присутствия сил НАТО, есть арестованные, сообщает сайт pronews.gr.Столкновения произошли возле порта в среду днем.По информации местных СМИ, полиция задержала 11 человек. Троих отпустили, а восьмерых арестовали.Протестующие сначала вели переговоры с полицией, чтобы их пропустили в порт, они выступали против присутствия сил НАТО в Греции.Сейчас возле управления полиция проходит митинг с требованием освободить арестованных.
https://ria.ru/20220402/ukraina-1781432447.html
греция
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, нато
21:23 06.04.2022 (обновлено: 21:24 06.04.2022)
В Салониках полиция разогнала слезоточивым газом митинг против НАТО
Греческая полиция применила слезоточивый газ против митингующих против НАТО в Салониках