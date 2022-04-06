https://ria.ru/20220406/miting-1782186912.html

В Салониках полиция разогнала слезоточивым газом митинг против НАТО

В Салониках полиция разогнала слезоточивым газом митинг против НАТО - РИА Новости, 06.04.2022

В Салониках полиция разогнала слезоточивым газом митинг против НАТО

Греческая полиция применила слезоточивый газ против митингующих в Салониках, выступающих против присутствия сил НАТО, есть арестованные, сообщает сайт... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T21:23

2022-04-06T21:23

2022-04-06T21:24

в мире

греция

нато

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АФИНЫ, 6 апр - РИА Новости. Греческая полиция применила слезоточивый газ против митингующих в Салониках, выступающих против присутствия сил НАТО, есть арестованные, сообщает сайт pronews.gr.Столкновения произошли возле порта в среду днем.По информации местных СМИ, полиция задержала 11 человек. Троих отпустили, а восьмерых арестовали.Протестующие сначала вели переговоры с полицией, чтобы их пропустили в порт, они выступали против присутствия сил НАТО в Греции.Сейчас возле управления полиция проходит митинг с требованием освободить арестованных.

https://ria.ru/20220402/ukraina-1781432447.html

греция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, греция, нато