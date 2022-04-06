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В Софии проходит массовый митинг против военной помощи Украине - РИА Новости, 06.04.2022
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В Софии проходит массовый митинг против военной помощи Украине
В Софии проходит массовый митинг против военной помощи Украине - РИА Новости, 06.04.2022
В Софии проходит массовый митинг против военной помощи Украине
Перед зданием парламента в Софии проходит митинг против оказания военной помощи Украине, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:58
2022-04-06T16:51
в мире
владимир путин
россия
киев
украина
болгария
софия (город)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Перед зданием парламента в Софии проходит митинг против оказания военной помощи Украине, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).Акция организована партией "Возрождение". Ее лидер Костадин Костадинов призвал к отставке правительства. Он заявил, что считает недопустимым вмешательство Болгарии в российско-украинский конфликт.Протестующие также осудили требование парламентской фракции "Демократическая Болгария" относительно объявления персоной нон грата посла России в Софии.В митинге, по данным БНР, участвуют несколько сотен человек. Перед зданием парламента возведен периметр безопасности, усилено присутствие полицейских.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, киев, украина, болгария, софия (город)
14:58 06.04.2022 (обновлено: 16:51 06.04.2022)
 
В Софии проходит массовый митинг против военной помощи Украине

В Софии перед парламентом проходит массовый митинг против оказания военной помощи Украине

© РИА Новости / Христо Владев / Перейти в фотобанкУчастники митинга против поставок оружия Украине в центре Софии
Участники митинга против поставок оружия Украине в центре Софии - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Христо Владев
Перейти в фотобанк
Участники митинга против поставок оружия Украине в центре Софии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Перед зданием парламента в Софии проходит митинг против оказания военной помощи Украине, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Акция организована партией "Возрождение". Ее лидер Костадин Костадинов призвал к отставке правительства. Он заявил, что считает недопустимым вмешательство Болгарии в российско-украинский конфликт.
Протестующие также осудили требование парламентской фракции "Демократическая Болгария" относительно объявления персоной нон грата посла России в Софии.
В митинге, по данным БНР, участвуют несколько сотен человек. Перед зданием парламента возведен периметр безопасности, усилено присутствие полицейских.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВладимир ПутинРоссияКиевУкраинаБолгарияСофия (город)
 
 
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