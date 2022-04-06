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Минфин впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях - РИА Новости, 06.04.2022
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Минфин впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях
Минфин впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях - РИА Новости, 06.04.2022
Минфин впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях
Минфин впервые исполнил в рублях обязательства по двум выпускам суверенных еврооблигаций на 649,2 миллиона долларов, следует из пресс-релиза ведомства. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:29
2022-04-06T15:58
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
россия
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минфин впервые исполнил в рублях обязательства по двум выпускам суверенных еврооблигаций на 649,2 миллиона долларов, следует из пресс-релиза ведомства.Речь идет о внешних облигационных займах со сроками погашения в 2022 и 2042 годах. В соответствии с эмиссионными документами, ведомство 30 и 31 марта направило платежные поручения в иностранный банк-корреспондент на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости, но кредитная организация 4 апреля отказалась исполнить их.Чтобы выполнить государственные долговые обязательства, Минфин привлек российский финансовый институт.Подчеркивается, что это сделано в соответствии с указом президента от 5 марта.В ведомстве указали, что выплаты, причитающиеся иностранным держателям, связанным с недружественными государствами, должны быть зачислены на счет типа "С". Восстановление доступа России к своим валютным счетам "создаст предпосылки для принятия российскими финансовыми властями решений, допускающих конвертацию инвесторами средств в рублях с этих счетов в иностранную валюту".На минувшей неделе Минфин досрочно выкупил за рубли 72,4 процента выпуска евробондов с погашением в апреле 2022 года на 1,448 миллиарда долларов. Владельцы в полном объеме получили стоимость бумаг и купонный доход в рублевом эквиваленте. Остаток выпуска "Россия-2022" в обращении составил 552,4 миллиона долларов по номиналу.После досрочного выкупа у российских инвесторов объем бумаг в обращении сократился, что позволило уменьшить сумму платежа с 2,05 до 0,56 миллиарда долларов.Большей частью невыкупленных облигаций владеют нерезиденты.Как сообщал министр финансов Антон Силуанов, после введения санкций Россия не отказывается от своих обязательств. Он подчеркнул, что у страны есть необходимое количество денег, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание организовать искусственный дефолт.По оценке Силуанова, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России на сумму около 300 миллиардов долларов.Кроме того, министр напомнил, что в эмиссионных документах выпусков российских еврооблигаций начиная с 2018 года заложена возможность погашения в рублях по курсу ЦБ на дату платежа.
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министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия
12:29 06.04.2022 (обновлено: 15:58 06.04.2022)
 
Минфин впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях

Минфин исполнил обязательства по еврооблигациям на 649,2 миллиона долларов в рублях

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов России
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минфин впервые исполнил в рублях обязательства по двум выпускам суверенных еврооблигаций на 649,2 миллиона долларов, следует из пресс-релиза ведомства.
Речь идет о внешних облигационных займах со сроками погашения в 2022 и 2042 годах. В соответствии с эмиссионными документами, ведомство 30 и 31 марта направило платежные поручения в иностранный банк-корреспондент на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости, но кредитная организация 4 апреля отказалась исполнить их.
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Чтобы выполнить государственные долговые обязательства, Минфин привлек российский финансовый институт.
"Четвертого апреля 2022 года Минфин России перечислил денежные средства НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" для осуществления указанных выплат в валюте Российской Федерации <...> на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями данных долговых инструментов", — говорится в релизе.
Подчеркивается, что это сделано в соответствии с указом президента от 5 марта.
"Таким образом, упомянутые выше обязательства по облигациям "Россия-2022" и "Россия-2042" исполнены в полном объеме", — констатировали в Минфине.
В ведомстве указали, что выплаты, причитающиеся иностранным держателям, связанным с недружественными государствами, должны быть зачислены на счет типа "С". Восстановление доступа России к своим валютным счетам "создаст предпосылки для принятия российскими финансовыми властями решений, допускающих конвертацию инвесторами средств в рублях с этих счетов в иностранную валюту".
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На минувшей неделе Минфин досрочно выкупил за рубли 72,4 процента выпуска евробондов с погашением в апреле 2022 года на 1,448 миллиарда долларов. Владельцы в полном объеме получили стоимость бумаг и купонный доход в рублевом эквиваленте. Остаток выпуска "Россия-2022" в обращении составил 552,4 миллиона долларов по номиналу.
После досрочного выкупа у российских инвесторов объем бумаг в обращении сократился, что позволило уменьшить сумму платежа с 2,05 до 0,56 миллиарда долларов.
Большей частью невыкупленных облигаций владеют нерезиденты.
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Как сообщал министр финансов Антон Силуанов, после введения санкций Россия не отказывается от своих обязательств. Он подчеркнул, что у страны есть необходимое количество денег, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание организовать искусственный дефолт.
По оценке Силуанова, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России на сумму около 300 миллиардов долларов.
Кроме того, министр напомнил, что в эмиссионных документах выпусков российских еврооблигаций начиная с 2018 года заложена возможность погашения в рублях по курсу ЦБ на дату платежа.
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