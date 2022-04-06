https://ria.ru/20220406/minfin-1782050552.html
Минфин впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях
Минфин впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях - РИА Новости, 06.04.2022
Минфин впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях
Минфин впервые исполнил в рублях обязательства по двум выпускам суверенных еврооблигаций на 649,2 миллиона долларов, следует из пресс-релиза ведомства. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:29
2022-04-06T12:29
2022-04-06T15:58
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568841353_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eaf0b933c07d31c085eb130c10c45239.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минфин впервые исполнил в рублях обязательства по двум выпускам суверенных еврооблигаций на 649,2 миллиона долларов, следует из пресс-релиза ведомства.Речь идет о внешних облигационных займах со сроками погашения в 2022 и 2042 годах. В соответствии с эмиссионными документами, ведомство 30 и 31 марта направило платежные поручения в иностранный банк-корреспондент на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости, но кредитная организация 4 апреля отказалась исполнить их.Чтобы выполнить государственные долговые обязательства, Минфин привлек российский финансовый институт.Подчеркивается, что это сделано в соответствии с указом президента от 5 марта.В ведомстве указали, что выплаты, причитающиеся иностранным держателям, связанным с недружественными государствами, должны быть зачислены на счет типа "С". Восстановление доступа России к своим валютным счетам "создаст предпосылки для принятия российскими финансовыми властями решений, допускающих конвертацию инвесторами средств в рублях с этих счетов в иностранную валюту".На минувшей неделе Минфин досрочно выкупил за рубли 72,4 процента выпуска евробондов с погашением в апреле 2022 года на 1,448 миллиарда долларов. Владельцы в полном объеме получили стоимость бумаг и купонный доход в рублевом эквиваленте. Остаток выпуска "Россия-2022" в обращении составил 552,4 миллиона долларов по номиналу.После досрочного выкупа у российских инвесторов объем бумаг в обращении сократился, что позволило уменьшить сумму платежа с 2,05 до 0,56 миллиарда долларов.Большей частью невыкупленных облигаций владеют нерезиденты.Как сообщал министр финансов Антон Силуанов, после введения санкций Россия не отказывается от своих обязательств. Он подчеркнул, что у страны есть необходимое количество денег, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание организовать искусственный дефолт.По оценке Силуанова, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России на сумму около 300 миллиардов долларов.Кроме того, министр напомнил, что в эмиссионных документах выпусков российских еврооблигаций начиная с 2018 года заложена возможность погашения в рублях по курсу ЦБ на дату платежа.
https://ria.ru/20220406/vybor-1781998813.html
https://ria.ru/20220405/dollar-1781770961.html
https://ria.ru/20220331/evrobondy-1781174711.html
https://ria.ru/20220405/platezhi-1781805894.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568841353_0:302:2328:2048_1920x0_80_0_0_0760e4d7682547b1971e456e8849ebd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия
12:29 06.04.2022 (обновлено: 15:58 06.04.2022)
Минфин впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях
Минфин исполнил обязательства по еврооблигациям на 649,2 миллиона долларов в рублях
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Минфин впервые исполнил в рублях обязательства по двум выпускам суверенных еврооблигаций на 649,2 миллиона долларов, следует из пресс-релиза
ведомства.
Речь идет о внешних облигационных займах со сроками погашения в 2022 и 2042 годах. В соответствии с эмиссионными документами, ведомство 30 и 31 марта направило платежные поручения в иностранный банк-корреспондент на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости, но кредитная организация 4 апреля отказалась исполнить их.
Чтобы выполнить государственные долговые обязательства, Минфин
привлек российский финансовый институт.
"Четвертого апреля 2022 года Минфин России перечислил денежные средства НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" для осуществления указанных выплат в валюте Российской Федерации <...> на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями данных долговых инструментов", — говорится в релизе.
Подчеркивается, что это сделано в соответствии с указом президента от 5 марта.
"Таким образом, упомянутые выше обязательства по облигациям "Россия-2022" и "Россия-2042" исполнены в полном объеме", — констатировали в Минфине.
В ведомстве указали, что выплаты, причитающиеся иностранным держателям, связанным с недружественными государствами, должны быть зачислены на счет типа "С". Восстановление доступа России
к своим валютным счетам "создаст предпосылки для принятия российскими финансовыми властями решений, допускающих конвертацию инвесторами средств в рублях с этих счетов в иностранную валюту".
На минувшей неделе Минфин досрочно выкупил за рубли 72,4 процента выпуска евробондов с погашением в апреле 2022 года на 1,448 миллиарда долларов. Владельцы в полном объеме получили стоимость бумаг и купонный доход в рублевом эквиваленте. Остаток выпуска "Россия-2022" в обращении составил 552,4 миллиона долларов по номиналу.
После досрочного выкупа у российских инвесторов объем бумаг в обращении сократился, что позволило уменьшить сумму платежа с 2,05 до 0,56 миллиарда долларов.
Большей частью невыкупленных облигаций владеют нерезиденты.
Как сообщал министр финансов Антон Силуанов
, после введения санкций Россия не отказывается от своих обязательств. Он подчеркнул, что у страны есть необходимое количество денег, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание организовать искусственный дефолт.
По оценке Силуанова, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России на сумму около 300 миллиардов долларов.
Кроме того, министр напомнил, что в эмиссионных документах выпусков российских еврооблигаций начиная с 2018 года заложена возможность погашения в рублях по курсу ЦБ
на дату платежа.