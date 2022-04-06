https://ria.ru/20220406/minfin-1782050552.html

Минфин впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях

Минфин впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях - РИА Новости, 06.04.2022

Минфин впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях

Минфин впервые исполнил в рублях обязательства по двум выпускам суверенных еврооблигаций на 649,2 миллиона долларов, следует из пресс-релиза ведомства. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:29

2022-04-06T12:29

2022-04-06T15:58

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

россия

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минфин впервые исполнил в рублях обязательства по двум выпускам суверенных еврооблигаций на 649,2 миллиона долларов, следует из пресс-релиза ведомства.Речь идет о внешних облигационных займах со сроками погашения в 2022 и 2042 годах. В соответствии с эмиссионными документами, ведомство 30 и 31 марта направило платежные поручения в иностранный банк-корреспондент на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости, но кредитная организация 4 апреля отказалась исполнить их.Чтобы выполнить государственные долговые обязательства, Минфин привлек российский финансовый институт.Подчеркивается, что это сделано в соответствии с указом президента от 5 марта.В ведомстве указали, что выплаты, причитающиеся иностранным держателям, связанным с недружественными государствами, должны быть зачислены на счет типа "С". Восстановление доступа России к своим валютным счетам "создаст предпосылки для принятия российскими финансовыми властями решений, допускающих конвертацию инвесторами средств в рублях с этих счетов в иностранную валюту".На минувшей неделе Минфин досрочно выкупил за рубли 72,4 процента выпуска евробондов с погашением в апреле 2022 года на 1,448 миллиарда долларов. Владельцы в полном объеме получили стоимость бумаг и купонный доход в рублевом эквиваленте. Остаток выпуска "Россия-2022" в обращении составил 552,4 миллиона долларов по номиналу.После досрочного выкупа у российских инвесторов объем бумаг в обращении сократился, что позволило уменьшить сумму платежа с 2,05 до 0,56 миллиарда долларов.Большей частью невыкупленных облигаций владеют нерезиденты.Как сообщал министр финансов Антон Силуанов, после введения санкций Россия не отказывается от своих обязательств. Он подчеркнул, что у страны есть необходимое количество денег, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание организовать искусственный дефолт.По оценке Силуанова, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России на сумму около 300 миллиардов долларов.Кроме того, министр напомнил, что в эмиссионных документах выпусков российских еврооблигаций начиная с 2018 года заложена возможность погашения в рублях по курсу ЦБ на дату платежа.

https://ria.ru/20220406/vybor-1781998813.html

https://ria.ru/20220405/dollar-1781770961.html

https://ria.ru/20220331/evrobondy-1781174711.html

https://ria.ru/20220405/platezhi-1781805894.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия