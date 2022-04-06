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СМИ: мины в Черном море могут помешать прибрежному судоходству - РИА Новости, 06.04.2022
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СМИ: мины в Черном море могут помешать прибрежному судоходству
СМИ: мины в Черном море могут помешать прибрежному судоходству - РИА Новости, 06.04.2022
СМИ: мины в Черном море могут помешать прибрежному судоходству
Расстояние обнаруженной в среду в Черном море мины до Босфорского пролива составляет 50 миль, мины способны нанести урон каботажному судоходству, пишет турецкая РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:47
2022-04-06T20:19
происшествия
россия
в мире
одесса
болгария
минобороны турции
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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АНКАРА, 6 апр – РИА Новости. Расстояние обнаруженной в среду в Черном море мины до Босфорского пролива составляет 50 миль, мины способны нанести урон каботажному судоходству, пишет турецкая газета Dunya со ссылкой на национальную Ассоциацию судовладельцев.Ранее Минобороны Турции сообщило, что подозрительный объект недалеко от Кефкена (остров близ турецкого побережья Черного моря, в районе Кандыра ила Коджаэли) был идентифицирован патрульным самолетом как мина."Представители Турецкой ассоциации судовладельцев заявили, что в связи с подрывом мины было начато вмешательство. Расстояние от обнаруженной мины до входа в Босфор составляет примерно 50 миль", - пишет газета.Газета со ссылкой на генерального координатора Ассоциации Хусейна Чинара сообщила, что мины весом до 30 килограммов могут мгновенно потопить каботажное судно водоизмещением 1500-2000 тонн."В Черном море в основном работают суда каботажного типа. Мины достаточно сильны, чтобы нанести большой урон более крупным кораблям, в зависимости от точки, в которую они попали", - приводит газета слова Чинара.Ранее Минобороны Турции сообщило об обнаружении еще одной мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией.ФСБ России отмечала, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключали возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
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происшествия, россия, в мире, одесса, болгария, минобороны турции, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
15:47 06.04.2022 (обновлено: 20:19 06.04.2022)
 
СМИ: мины в Черном море могут помешать прибрежному судоходству

Dunya: мины в Черном море могут помешать прибрежному судоходству

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПобережье Крыма
Побережье Крыма - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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АНКАРА, 6 апр – РИА Новости. Расстояние обнаруженной в среду в Черном море мины до Босфорского пролива составляет 50 миль, мины способны нанести урон каботажному судоходству, пишет турецкая газета Dunya со ссылкой на национальную Ассоциацию судовладельцев.
Ранее Минобороны Турции сообщило, что подозрительный объект недалеко от Кефкена (остров близ турецкого побережья Черного моря, в районе Кандыра ила Коджаэли) был идентифицирован патрульным самолетом как мина.
"Представители Турецкой ассоциации судовладельцев заявили, что в связи с подрывом мины было начато вмешательство. Расстояние от обнаруженной мины до входа в Босфор составляет примерно 50 миль", - пишет газета.
Газета со ссылкой на генерального координатора Ассоциации Хусейна Чинара сообщила, что мины весом до 30 килограммов могут мгновенно потопить каботажное судно водоизмещением 1500-2000 тонн.
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"В Черном море в основном работают суда каботажного типа. Мины достаточно сильны, чтобы нанести большой урон более крупным кораблям, в зависимости от точки, в которую они попали", - приводит газета слова Чинара.
Ранее Минобороны Турции сообщило об обнаружении еще одной мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией.
ФСБ России отмечала, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключали возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
 
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