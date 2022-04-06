https://ria.ru/20220406/mina-1782174378.html
В Крыму обнаружили предмет, похожий на корабельную якорную мину
В Крыму обнаружили предмет, похожий на корабельную якорную мину - РИА Новости, 06.04.2022
В Крыму обнаружили предмет, похожий на корабельную якорную мину
Предположительно, корабельную якорную мину обнаружили в районе поселка Витино в Сакском районе на западном побережье Крыма, сообщили в пресс-службе главного... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T19:45
2022-04-06T19:45
2022-04-06T20:04
республика крым
происшествия
россия
сакский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Предположительно, корабельную якорную мину обнаружили в районе поселка Витино в Сакском районе на западном побережье Крыма, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Крыму."Сегодня около 15.00 на пульт 112 поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта Витино Сакского района обнаружен подозрительный предмет. К месту незамедлительно была направлена оперативная группа МЧС России и служба взаимодействия. На месте установлено, что предметом, предположительно, является корабельная якорная мина", - сказали в пресс-службе.В ведомстве подчеркнули, что информация передана во все службы взаимодействия для организации работ по транспортировке и уничтожению данного предмета.
https://ria.ru/20220403/miny-1781559374.html
республика крым
россия
сакский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, происшествия, россия, сакский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:45 06.04.2022 (обновлено: 20:04 06.04.2022)
В Крыму обнаружили предмет, похожий на корабельную якорную мину
На западном побережье Крыма обнаружили предмет, похожий на корабельную якорную мину