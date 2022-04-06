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В Турции обезвредили обнаруженную в Черном море мину - РИА Новости, 06.04.2022
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В Турции обезвредили обнаруженную в Черном море мину
В Турции обезвредили обнаруженную в Черном море мину - РИА Новости, 06.04.2022
В Турции обезвредили обнаруженную в Черном море мину
Обнаруженную в среду в Черном море мину обезвредили, заявило Министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:11
2022-04-06T17:44
в мире
турция
россия
одесса
черноморск
минобороны турции
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
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АНКАРА, 6 апр — РИА Новости. Обнаруженную в среду в Черном море мину обезвредили, заявило Министерство национальной обороны Турции.Ранее ведомство сообщило, что недалеко от Кефкена (остров близ турецкого побережья Черного моря, в районе Кандыра в области Коджаэли) патрульный самолет идентифицировал подозрительный объект как мину, ее ликвидировала подводная команда (SAS).ФСБ России отмечала, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключали возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Однако об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220406/mina-1782089838.html
https://ria.ru/20220403/miny-1781558914.html
турция
россия
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черноморск
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в мире, турция, россия, одесса, черноморск, минобороны турции, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, луганская народная республика
16:11 06.04.2022 (обновлено: 17:44 06.04.2022)
 
В Турции обезвредили обнаруженную в Черном море мину

Минобороны Турции сообщило об обезвреживании найденной в Черном море мины

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкВид на пролив Босфор
Вид на пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Вид на пролив Босфор. Архивное фото
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АНКАРА, 6 апр — РИА Новости. Обнаруженную в среду в Черном море мину обезвредили, заявило Министерство национальной обороны Турции.
Ранее ведомство сообщило, что недалеко от Кефкена (остров близ турецкого побережья Черного моря, в районе Кандыра в области Коджаэли) патрульный самолет идентифицировал подозрительный объект как мину, ее ликвидировала подводная команда (SAS).
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14:23
Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море
ФСБ России отмечала, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключали возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
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Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Однако об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
 
В миреТурцияРоссияОдессаЧерноморскМинобороны ТурцииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинЛуганская Народная Республика
 
 
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