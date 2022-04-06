https://ria.ru/20220406/mina-1782121098.html

В Турции обезвредили обнаруженную в Черном море мину

В Турции обезвредили обнаруженную в Черном море мину - РИА Новости, 06.04.2022

В Турции обезвредили обнаруженную в Черном море мину

Обнаруженную в среду в Черном море мину обезвредили, заявило Министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T16:11

2022-04-06T16:11

2022-04-06T17:44

в мире

турция

россия

одесса

черноморск

минобороны турции

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

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АНКАРА, 6 апр — РИА Новости. Обнаруженную в среду в Черном море мину обезвредили, заявило Министерство национальной обороны Турции.Ранее ведомство сообщило, что недалеко от Кефкена (остров близ турецкого побережья Черного моря, в районе Кандыра в области Коджаэли) патрульный самолет идентифицировал подозрительный объект как мину, ее ликвидировала подводная команда (SAS).ФСБ России отмечала, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключали возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Однако об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220406/mina-1782089838.html

https://ria.ru/20220403/miny-1781558914.html

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россия

одесса

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, россия, одесса, черноморск, минобороны турции, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, луганская народная республика