https://ria.ru/20220406/mina-1782089838.html

Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море

Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море - РИА Новости, 06.04.2022

Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море

Министерство национальной обороны Турции сообщило об обнаружении очередной мины в Черном море. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:23

2022-04-06T14:23

2022-04-06T14:23

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АНКАРА, 6 апр – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило об обнаружении очередной мины в Черном море.Ранее Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией. ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщала газета Hürriyet."Похожий на мину объект, обнаруженный недалеко от Кефкена (остров близ турецкого побережья Чёрного моря, в районе Кандыра ила Коджаэли), был идентифицирован нашим патрульным самолетом как мина. Район охраняется. В мины вмешиваются подводные команды (SAS) командования ВМС", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220406/peregovory-1782066834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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