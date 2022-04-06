https://ria.ru/20220406/mina-1782089838.html
Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море
Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море - РИА Новости, 06.04.2022
Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море
Министерство национальной обороны Турции сообщило об обнаружении очередной мины в Черном море. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:23
2022-04-06T14:23
2022-04-06T14:23
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АНКАРА, 6 апр – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило об обнаружении очередной мины в Черном море.Ранее Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией. ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщала газета Hürriyet."Похожий на мину объект, обнаруженный недалеко от Кефкена (остров близ турецкого побережья Чёрного моря, в районе Кандыра ила Коджаэли), был идентифицирован нашим патрульным самолетом как мина. Район охраняется. В мины вмешиваются подводные команды (SAS) командования ВМС", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220406/peregovory-1782066834.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море
Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море у побережья Игнеады