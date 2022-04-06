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Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море - РИА Новости, 06.04.2022
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Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море
Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море - РИА Новости, 06.04.2022
Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море
Министерство национальной обороны Турции сообщило об обнаружении очередной мины в Черном море. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:23
2022-04-06T14:23
в мире
россия
минобороны турции
вмс турции
турция
украина
донбасс
болгария
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АНКАРА, 6 апр – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило об обнаружении очередной мины в Черном море.Ранее Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией. ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщала газета Hürriyet."Похожий на мину объект, обнаруженный недалеко от Кефкена (остров близ турецкого побережья Чёрного моря, в районе Кандыра ила Коджаэли), был идентифицирован нашим патрульным самолетом как мина. Район охраняется. В мины вмешиваются подводные команды (SAS) командования ВМС", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220406/peregovory-1782066834.html
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донбасс
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одесса
черное море
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в мире, россия, минобороны турции, вмс турции, турция, украина, донбасс, болгария, одесса, черное море, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), коджаэли (провинция)
14:23 06.04.2022
 
Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море

Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море у побережья Игнеады

© Fotolia / badahosФлаг Турции на фоне Стамбула
Флаг Турции на фоне Стамбула - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Fotolia / badahos
Флаг Турции на фоне Стамбула
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АНКАРА, 6 апр – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило об обнаружении очередной мины в Черном море.
Ранее Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией. ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщала газета Hürriyet.
"Похожий на мину объект, обнаруженный недалеко от Кефкена (остров близ турецкого побережья Чёрного моря, в районе Кандыра ила Коджаэли), был идентифицирован нашим патрульным самолетом как мина. Район охраняется. В мины вмешиваются подводные команды (SAS) командования ВМС", - говорится в заявлении.
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В миреРоссияМинобороны ТурцииВМС ТурцииТурцияУкраинаДонбассБолгарияОдессаЧерное мореФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Коджаэли (провинция)
 
 
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