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Великобритания внесла Михельсона в санкционный список - РИА Новости, 06.04.2022
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Великобритания внесла Михельсона в санкционный список
Великобритания внесла Михельсона в санкционный список - РИА Новости, 06.04.2022
Великобритания внесла Михельсона в санкционный список
Великобритания внесла в санкционный список главу и совладельца ПАО "Новатэк" Леонида Михельсона и президента "Алросы" Сергея Иванова из-за военной операции... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:59
2022-04-06T18:40
леонид михельсон
в мире
форин-офис
россия
санкции в отношении россии
санкции
сергей иванов (политик)
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ЛОНДОН, 6 апр – РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список главу и совладельца ПАО "Новатэк" Леонида Михельсона и президента "Алросы" Сергея Иванова из-за военной операции России на Украине, следует из документа, опубликованного министерством иностранных дел страны.Санкции предполагают заморозку активов, запрет на въезд в страну. Кроме того, в его отношении также введены транспортные санкции, то есть запрет на въезд и обслуживание любых судов и самолетов, принадлежащих или контролируемых им, в случае нарушения эти транспортные средства могут быть арестованы.Основанием санкций послужило то, что Михельсон получает выгоды от поддержки России, занимая руководящую должность или контролируя организацию, которая имеет стратегическое значение для правительства России.По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220406/mery-1782159776.html
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леонид михельсон, в мире, форин-офис, россия, санкции в отношении россии, санкции, сергей иванов (политик)
17:59 06.04.2022 (обновлено: 18:40 06.04.2022)
 
Великобритания внесла Михельсона в санкционный список

МИД Великобритании внес Леонида Михельсона и Сергея Иванова в санкционный список

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон
Председатель правления ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон
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ЛОНДОН, 6 апр – РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список главу и совладельца ПАО "Новатэк" Леонида Михельсона и президента "Алросы" Сергея Иванова из-за военной операции России на Украине, следует из документа, опубликованного министерством иностранных дел страны.
Санкции предполагают заморозку активов, запрет на въезд в страну. Кроме того, в его отношении также введены транспортные санкции, то есть запрет на въезд и обслуживание любых судов и самолетов, принадлежащих или контролируемых им, в случае нарушения эти транспортные средства могут быть арестованы.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
18:15
Россия примет меры в отношении британских СМИ
Основанием санкций послужило то, что Михельсон получает выгоды от поддержки России, занимая руководящую должность или контролируя организацию, которая имеет стратегическое значение для правительства России.
По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
18:27
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Леонид МихельсонВ миреФорин-офисРоссияСанкции в отношении РоссииСанкцииСергей Иванов (политик)
 
 
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