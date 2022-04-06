https://ria.ru/20220406/mikhelson-1782154408.html

Великобритания внесла Михельсона в санкционный список

Великобритания внесла Михельсона в санкционный список - РИА Новости, 06.04.2022

Великобритания внесла Михельсона в санкционный список

Великобритания внесла в санкционный список главу и совладельца ПАО "Новатэк" Леонида Михельсона и президента "Алросы" Сергея Иванова из-за военной операции... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:59

2022-04-06T17:59

2022-04-06T18:40

леонид михельсон

в мире

форин-офис

россия

санкции в отношении россии

санкции

сергей иванов (политик)

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ЛОНДОН, 6 апр – РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список главу и совладельца ПАО "Новатэк" Леонида Михельсона и президента "Алросы" Сергея Иванова из-за военной операции России на Украине, следует из документа, опубликованного министерством иностранных дел страны.Санкции предполагают заморозку активов, запрет на въезд в страну. Кроме того, в его отношении также введены транспортные санкции, то есть запрет на въезд и обслуживание любых судов и самолетов, принадлежащих или контролируемых им, в случае нарушения эти транспортные средства могут быть арестованы.Основанием санкций послужило то, что Михельсон получает выгоды от поддержки России, занимая руководящую должность или контролируя организацию, которая имеет стратегическое значение для правительства России.По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220406/mery-1782159776.html

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782161791.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

леонид михельсон, в мире, форин-офис, россия, санкции в отношении россии, санкции, сергей иванов (политик)