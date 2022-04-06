https://ria.ru/20220406/mery-1782159776.html
Россия примет меры в отношении британских СМИ
Россия примет меры в отношении британских СМИ - РИА Новости, 06.04.2022
Россия примет меры в отношении британских СМИ
Москва примет меры в отношении британских СМИ в ответ на притеснения российских средств массовой информации в Великобритании, заявила официальный представитель... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:15
2022-04-06T18:15
2022-04-06T18:32
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
великобритания
санкции
санкции в отношении россии
антон анисимов
маргарита симоньян
лиз трасс
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва примет меры в отношении британских СМИ в ответ на притеснения российских средств массовой информации в Великобритании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Единственное, чего добилась Лиз Трасс, так это того, что в отношении британских СМИ в России тоже приняты соответствующие меры зеркальные, симметричные. Были приняты и будут приняты", - сказала Захарова на брифинге.Ранее МИД Великобритании добавил МИА "Россия сегодня" и главного редактора Sputnik International Антона Анисимова в санкционный список по России. Санкции предполагают заморозку активов. Основанием санкций называется то, что МИА "Россия сегодня", согласно новому санкционному режиму по России в связи со спецоперацией на Украине, считается "вовлеченным лицом", так как получает финансирование от государства. Основанием санкций в отношении Анисимова указывается то, что Sputnik входит в МИА "Россия сегодня", которое финансируется государством, а Sputnik "продвигает и поддерживает политику и действия России по Украине".Санкции со стороны Великобритании в отношении "России сегодня" и RT являются оскорблением, заявила РИА Новости главный редактор агентства и телеканала Маргарита Симоньян.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, санкции, санкции в отношении россии, антон анисимов, маргарита симоньян, лиз трасс, украина, мария захарова
18:15 06.04.2022 (обновлено: 18:32 06.04.2022)
Россия примет меры в отношении британских СМИ
Захарова: Россия примет меры в отношении британских СМИ в ответ на притеснения российских