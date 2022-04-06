https://ria.ru/20220406/melnik-1782123436.html

Посол Украины в Германии вывел немцев из себя одной фразой о русских

Посол Украины в Германии вывел немцев из себя одной фразой о русских - РИА Новости, 06.04.2022

Посол Украины в Германии вывел немцев из себя одной фразой о русских

Посол Украины в Берлине дал интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, в котором признался, что не разделяет русских на хороших и плохих и считает их... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T16:17

2022-04-06T16:17

2022-04-06T17:34

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Посол Украины в Берлине дал интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, в котором признался, что не разделяет русских на хороших и плохих и считает их врагами, чем вызвал гнев у читателей издания.Репортер спросил у дипломата, почему тот отказался от посещения организованного президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером благотворительного концерта с участием российских музыкантов. Мельник назвал мероприятие преждевременным и заявил, что для примирения между русскими и украинцами потребуются десятилетия, а также выступил с обвинениями в адрес немецкого главы государства."Федеральный президент намеренно организовал это как "знак мира". Он хотел, чтобы выступали русский пианист и русский баритон, а там сидел украинский посол. В этом заключается провокация", — заявил он.Посол добавил, что не хочет делить русских людей на плохих и хороших."Россия для нас — вражеское государство. И все русские для Украины на данный момент враги", — продолжил он.Дипломат признался, что у него нет и никогда не было русских друзей. Он считает, что все русские хотят уничтожить Украину.Немецких читателей возмутили русофобские высказывания Мельника. Они указали на недопустимость ненависти по национальному признаку."Меня очень злит это обобщение и эта ненависть господина Мельника ко всему русскому", — написал 1958.Пользователь рассказал, что по происхождению является евреем, но родился и вырос на Украине, а в годы перестройки мигрировал. Его соплеменники постоянно сталкиваются с ущемлениями в правах в стране."Постоянные погромы со стороны украинцев, побои, шутки, меньше прав, почти никаких карьерных возможностей. Часть моей семьи погибла в бесчисленных украинских погромах в начале ХХ века", — пояснил комментатор."Так что, все русские — враги посла?" — возмутился Peter Koch.Он спросил, означает ли это, что Мельник не хочет продолжения вражды."Если это расизм в обычном понимании, если есть "групповая вражда" и милый господин Мельник видит во всех русских врагов, то, может быть, он расист?" — поинтересовался Torsten Lange.С ним согласился Berthold Gross. Юзер заявил, что украинский посол придерживается той же логики, что и нацисты."Мне совершенно непонятно, почему Мельника до сих пор терпят в Германии", — возмутился он."Да-да, господин посол. Маски в конце концов сброшены. Только не забудьте отдать дань уважения Степану Бандере в Мюнхене", — написал angyal1953.Martin Greger, в свою очередь, указал на постоянные воинственные призывы Мельника, которые тот озвучивает во всех интервью."Подстрекательство толпы. Этот человек должен быть лишен дипломатической неприкосновенности", — прокомментировал Detlef Weise.Он также призвал судить Мельника и выслать из страны.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных наступление развивают силы ДНР и ЛНР. Путин не раз подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.

https://ria.ru/20220405/posol-1781934085.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781547183.html

https://ria.ru/20220325/energonositeli-1780057736.html

https://ria.ru/20220224/oruzhie-1774820878.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, украина, россия, германия, андрей мельник