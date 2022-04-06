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Медведев сравнил западные санкции с методами инквизиции - РИА Новости, 06.04.2022
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Медведев сравнил западные санкции с методами инквизиции
Медведев сравнил западные санкции с методами инквизиции - РИА Новости, 06.04.2022
Медведев сравнил западные санкции с методами инквизиции
Нынешние санкции Запада против России напоминают методы инквизиции, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:14
2022-04-06T10:22
в мире
санкции в отношении россии
дмитрий медведев
европа
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Нынешние санкции Запада против России напоминают методы инквизиции, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Сегодня мы своими глазами видим то, что наблюдала Европа практически всё прошедшее тысячелетие и за что в конце XX века покаялась Римская католическая церковь. Речь об инквизиции", - написал он в своем Telegram-канале."Нынешние санкции западного мира против российского государства, экономики и бизнеса очень напоминают методы Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium. Сами придумали обвинение, сами пытали, сами вынесли приговор, сами сожгли еретика", - заявил Медведев.Он добавил, что в таких случаях "вопросы духовности – последнее, что интересовало наделённых огромной властью "праведников"."Уничтожая неугодных, они устраивали откровенный разбой, присваивая себе их золото, недвижимость и прочее имущество. Сначала – мирские блага, а уже потом – борьба за святое дело", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220406/sanktsii-1782009278.html
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в мире, санкции в отношении россии, дмитрий медведев, европа
10:14 06.04.2022 (обновлено: 10:22 06.04.2022)
 
Медведев сравнил западные санкции с методами инквизиции

Зампред Совбеза Медведев заявил, что западные санкции напоминают методы инквизиции

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Нынешние санкции Запада против России напоминают методы инквизиции, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сегодня мы своими глазами видим то, что наблюдала Европа практически всё прошедшее тысячелетие и за что в конце XX века покаялась Римская католическая церковь. Речь об инквизиции", - написал он в своем Telegram-канале.
"Нынешние санкции западного мира против российского государства, экономики и бизнеса очень напоминают методы Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium. Сами придумали обвинение, сами пытали, сами вынесли приговор, сами сожгли еретика", - заявил Медведев.
Он добавил, что в таких случаях "вопросы духовности – последнее, что интересовало наделённых огромной властью "праведников".
"Уничтожая неугодных, они устраивали откровенный разбой, присваивая себе их золото, недвижимость и прочее имущество. Сначала – мирские блага, а уже потом – борьба за святое дело", - сказал он.
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