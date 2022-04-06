https://ria.ru/20220406/medvedev-1782021447.html

Медведев сравнил западные санкции с методами инквизиции

Медведев сравнил западные санкции с методами инквизиции - РИА Новости, 06.04.2022

Медведев сравнил западные санкции с методами инквизиции

Нынешние санкции Запада против России напоминают методы инквизиции, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:14

2022-04-06T10:14

2022-04-06T10:22

в мире

санкции в отношении россии

дмитрий медведев

европа

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Нынешние санкции Запада против России напоминают методы инквизиции, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Сегодня мы своими глазами видим то, что наблюдала Европа практически всё прошедшее тысячелетие и за что в конце XX века покаялась Римская католическая церковь. Речь об инквизиции", - написал он в своем Telegram-канале."Нынешние санкции западного мира против российского государства, экономики и бизнеса очень напоминают методы Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium. Сами придумали обвинение, сами пытали, сами вынесли приговор, сами сожгли еретика", - заявил Медведев.Он добавил, что в таких случаях "вопросы духовности – последнее, что интересовало наделённых огромной властью "праведников"."Уничтожая неугодных, они устраивали откровенный разбой, присваивая себе их золото, недвижимость и прочее имущество. Сначала – мирские блага, а уже потом – борьба за святое дело", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220406/sanktsii-1782009278.html

европа

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Дарья Буймова

в мире, санкции в отношении россии, дмитрий медведев, европа