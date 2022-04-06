https://ria.ru/20220406/mediki-1782012492.html
Российские медики спасли жителя Изюма, прикрывшего детей от обстрела ВСУ
Российские медики спасли жителя Изюма, прикрывшего детей от обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.04.2022
Российские медики спасли жителя Изюма, прикрывшего детей от обстрела ВСУ
Российские военные врачи спасли жизнь жителю города Изюм (Харьковская область), который прикрыл собой детей-сирот в ходе артиллерийского обстрела города... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:11
2022-04-06T09:11
2022-04-06T10:43
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские военные врачи спасли жизнь жителю города Изюм (Харьковская область), который прикрыл собой детей-сирот в ходе артиллерийского обстрела города националистическими формированиями Украины, заявили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Поступил раненый гражданин Украины. Основное, то что нас волновало, это подозрение на проникающие ранения живота и груди, а также осколочные ранения конечностей... С помощью видеосистемы изнутри брюшной полости и пальцевой ревизии был обнаружен осколок. Мы его извлекли, обработали рану брюшной полости. Следующее - мы обработали ранения конечностей, тоже там небольшие осколки были... Сейчас состояние пациента удовлетворительное, он в сознании, гемодинамически он стабилен, соответственно, прогноз по его состоянию благоприятный... Четыре осколка было", - рассказал военный медик, представленный в видео военного ведомства как Леонард.Минобороны также представило видео, на котором сам пострадавший, представившийся Геннадием, рассказал о случившемся."Помогал детям прятаться от налетов, от бомбёжек, от всего. Деток выводил на улицу, чтобы погуляли они, потому что в бомбоубежище проводили много времени. И моя была ответственность - помогать детям, погулять там чуть-чуть, там посмотреть, а потом снова спуститься... И получается, только я их завел, осталось, может, там 2-3, 4, может, девочки наверху, и оно как раз начало это все. Я девочек собой как бы прикрыл, чтобы они забежали, а себя получилось как получилось - посекли все кассетными бомбами, ну были яркие вспышки. Скорее всего, кассетная", - сказал он.По его словам, местные жители хотят быть ближе к России, но местные националисты не дают им этого, в частности проводя дискриминацию по языковому признаку."Сын в школе учится. Например, география. Он отвечает по-русскому. И все просто запуганы. Они все хотят в Россию. Все хотят. Когда российские танки шли колонной, все встречали, махали им, приветствовали. Но их просто запугали", - рассказал Геннадий.
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781213607.html
https://ria.ru/20220330/shkolniki-1780801733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Все маленькие, всем нужна помощь": житель Изюма прикрыл собой детей-сирот во время артиллерийского обстрела ВСУ
Российские военные врачи спасли жителя Изюма, который прикрыл собой детей-сирот в ходе артиллерийского обстрела нацбатальонами Украины. Раненый мужчина был оперативно доставлен в военный полевой госпиталь, где ему незамедлительно провели сложную операцию. Благодаря оперативным и умелым действиям военных медиков пациент остался жив. После операции пострадавший от артиллерийского обстрела рассказал о случившемся. Всего за время работы российского военного полевого госпиталя в городе Изюм к медикам обратилось более тысячи граждан Украины, пострадавших от ВСУ и националистических батальонов.
2022-04-06T09:11
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PT1M24S
РИА Новости
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россия, украина, в мире, вооруженные силы украины
09:11 06.04.2022 (обновлено: 10:43 06.04.2022)
Российские медики спасли жителя Изюма, прикрывшего детей от обстрела ВСУ
Российские военные медики спасли жителя Изюма, прикрывшего собой детей от обстрела ВСУ
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Российские военные врачи спасли жизнь жителю города Изюм (Харьковская область), который прикрыл собой детей-сирот в ходе артиллерийского обстрела города националистическими формированиями Украины, заявили
в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Поступил раненый гражданин Украины
. Основное, то что нас волновало, это подозрение на проникающие ранения живота и груди, а также осколочные ранения конечностей... С помощью видеосистемы изнутри брюшной полости и пальцевой ревизии был обнаружен осколок. Мы его извлекли, обработали рану брюшной полости. Следующее - мы обработали ранения конечностей, тоже там небольшие осколки были... Сейчас состояние пациента удовлетворительное, он в сознании, гемодинамически он стабилен, соответственно, прогноз по его состоянию благоприятный... Четыре осколка было", - рассказал военный медик, представленный в видео военного ведомства как Леонард.
Минобороны также представило видео, на котором сам пострадавший, представившийся Геннадием, рассказал о случившемся.
"Помогал детям прятаться от налетов, от бомбёжек, от всего. Деток выводил на улицу, чтобы погуляли они, потому что в бомбоубежище проводили много времени. И моя была ответственность - помогать детям, погулять там чуть-чуть, там посмотреть, а потом снова спуститься... И получается, только я их завел, осталось, может, там 2-3, 4, может, девочки наверху, и оно как раз начало это все. Я девочек собой как бы прикрыл, чтобы они забежали, а себя получилось как получилось - посекли все кассетными бомбами, ну были яркие вспышки. Скорее всего, кассетная", - сказал он.
По его словам, местные жители хотят быть ближе к России
, но местные националисты не дают им этого, в частности проводя дискриминацию по языковому признаку.
"Сын в школе учится. Например, география. Он отвечает по-русскому. И все просто запуганы. Они все хотят в Россию. Все хотят. Когда российские танки шли колонной, все встречали, махали им, приветствовали. Но их просто запугали", - рассказал Геннадий.