https://ria.ru/20220406/mediki-1782012492.html

Российские медики спасли жителя Изюма, прикрывшего детей от обстрела ВСУ

Российские медики спасли жителя Изюма, прикрывшего детей от обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.04.2022

Российские медики спасли жителя Изюма, прикрывшего детей от обстрела ВСУ

Российские военные врачи спасли жизнь жителю города Изюм (Харьковская область), который прикрыл собой детей-сирот в ходе артиллерийского обстрела города... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T09:11

2022-04-06T09:11

2022-04-06T10:43

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские военные врачи спасли жизнь жителю города Изюм (Харьковская область), который прикрыл собой детей-сирот в ходе артиллерийского обстрела города националистическими формированиями Украины, заявили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Поступил раненый гражданин Украины. Основное, то что нас волновало, это подозрение на проникающие ранения живота и груди, а также осколочные ранения конечностей... С помощью видеосистемы изнутри брюшной полости и пальцевой ревизии был обнаружен осколок. Мы его извлекли, обработали рану брюшной полости. Следующее - мы обработали ранения конечностей, тоже там небольшие осколки были... Сейчас состояние пациента удовлетворительное, он в сознании, гемодинамически он стабилен, соответственно, прогноз по его состоянию благоприятный... Четыре осколка было", - рассказал военный медик, представленный в видео военного ведомства как Леонард.Минобороны также представило видео, на котором сам пострадавший, представившийся Геннадием, рассказал о случившемся."Помогал детям прятаться от налетов, от бомбёжек, от всего. Деток выводил на улицу, чтобы погуляли они, потому что в бомбоубежище проводили много времени. И моя была ответственность - помогать детям, погулять там чуть-чуть, там посмотреть, а потом снова спуститься... И получается, только я их завел, осталось, может, там 2-3, 4, может, девочки наверху, и оно как раз начало это все. Я девочек собой как бы прикрыл, чтобы они забежали, а себя получилось как получилось - посекли все кассетными бомбами, ну были яркие вспышки. Скорее всего, кассетная", - сказал он.По его словам, местные жители хотят быть ближе к России, но местные националисты не дают им этого, в частности проводя дискриминацию по языковому признаку."Сын в школе учится. Например, география. Он отвечает по-русскому. И все просто запуганы. Они все хотят в Россию. Все хотят. Когда российские танки шли колонной, все встречали, махали им, приветствовали. Но их просто запугали", - рассказал Геннадий.

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781213607.html

https://ria.ru/20220330/shkolniki-1780801733.html

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"Все маленькие, всем нужна помощь": житель Изюма прикрыл собой детей-сирот во время артиллерийского обстрела ВСУ Российские военные врачи спасли жителя Изюма, который прикрыл собой детей-сирот в ходе артиллерийского обстрела нацбатальонами Украины. Раненый мужчина был оперативно доставлен в военный полевой госпиталь, где ему незамедлительно провели сложную операцию. Благодаря оперативным и умелым действиям военных медиков пациент остался жив. После операции пострадавший от артиллерийского обстрела рассказал о случившемся. Всего за время работы российского военного полевого госпиталя в городе Изюм к медикам обратилось более тысячи граждан Украины, пострадавших от ВСУ и националистических батальонов. 2022-04-06T09:11 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, украина, в мире, вооруженные силы украины