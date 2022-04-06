https://ria.ru/20220406/mayning-1782001520.html

В России предложили установить особый правовой режим для майнинга

В России предложили установить особый правовой режим для майнинга - РИА Новости, 06.04.2022

В России предложили установить особый правовой режим для майнинга

Минпромторг и Минстрой России совместно с другими федеральными органами и представителями бизнес-сообщества подготовили предложения об установлении... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T06:48

2022-04-06T06:48

2022-04-06T06:50

россия

экономика

технологии

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Минпромторг и Минстрой России совместно с другими федеральными органами и представителями бизнес-сообщества подготовили предложения об установлении экспериментального правового режима для майнинга, говорится в ответе главы министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова на предложения депутата Госдумы от "Единой России" Антона Горелкина.Таким образом Минпромторг ответил на пакет предложений по регулированию криптовалютного рынка в РФ, составленного Горелкиным по итогам мартовского круглого стола, модератором которого он являлся, на площадке ЕР. Как отмечается в письме Мантурова, министерство в целом считает данные предложения "актуальными и поддерживает инициативу партии по работе с ними"."Подходы к регулированию выпуска и обращения цифровой валюты в РФ в настоящее время признаются актуальными и обсуждаются Банком России с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в том числе Минфином России, Росфинмониторингом, ФНС России, ФСБ России, МВД России и Генеральной прокуратурой РФ", - добавил министр.Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл ЦБ – в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими.Тогда Минфин выступил против такого подхода и предложил легализовать рынок. В начале февраля кабмин одобрил соответствующую концепцию и поручил разработать законопроект. Затем 18 февраля министерство внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга.При этом ЦБ не стал уступать и подготовил собственный пакет законопроектов, в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в стране.

https://ria.ru/20220406/piramida-1781995098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, экономика, технологии