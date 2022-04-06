21:59 06.04.2022 (обновлено: 23:51 06.04.2022)
"Радио Болгария": Россия выводит мир из долларовой матрицы
Болгарский экономист Чуков: Россия выводит мир из долларовой матрицы
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мир выходит из долларовой матрицы и роль России в этом процессе крайне важна, заявил в комментарии "Радио Болгария" международный аналитик Боян Чуков.
"Мир выходит за пределы долларовой матрицы. Это термоядерная бомба, сброшенная Россией на экономику и финансовую политику", — сказал эксперт.
"Сила США основана на том, что доллар — мировая резервная валюта, то есть, используя доллары, мир платит налог Соединенным Штатам", — добавил он.
Также Чуков раскритиковал болгарские власти за стремление "войти в схему, из которой многие другие народы хотят выйти".
Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно звучат призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле эти действия назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к таким шагам. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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