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"Радио Болгария": Россия выводит мир из долларовой матрицы - РИА Новости, 06.04.2022
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"Радио Болгария": Россия выводит мир из долларовой матрицы
"Радио Болгария": Россия выводит мир из долларовой матрицы - РИА Новости, 06.04.2022
"Радио Болгария": Россия выводит мир из долларовой матрицы
Мир выходит из долларовой матрицы и роль России в этом процессе крайне важна, заявил в комментарии "Радио Болгария" международный аналитик Боян Чуков. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T21:59
2022-04-06T23:51
в мире
экономика
сша
россия
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мир выходит из долларовой матрицы и роль России в этом процессе крайне важна, заявил в комментарии "Радио Болгария" международный аналитик Боян Чуков."Мир выходит за пределы долларовой матрицы. Это термоядерная бомба, сброшенная Россией на экономику и финансовую политику", — сказал эксперт.Он обратил внимание на то, что Россия перешла на торговлю в национальных валютах с Индией и Китаем. По словам Чукова, учитывая население этих трех стран, можно утверждать, что полмира выходит из долларовой зависимости."Сила США основана на том, что доллар — мировая резервная валюта, то есть, используя доллары, мир платит налог Соединенным Штатам", — добавил он.Также Чуков раскритиковал болгарские власти за стремление "войти в схему, из которой многие другие народы хотят выйти".Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно звучат призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле эти действия назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к таким шагам. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, экономика, сша, россия, европа
21:59 06.04.2022 (обновлено: 23:51 06.04.2022)
 
"Радио Болгария": Россия выводит мир из долларовой матрицы

Болгарский экономист Чуков: Россия выводит мир из долларовой матрицы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мир выходит из долларовой матрицы и роль России в этом процессе крайне важна, заявил в комментарии "Радио Болгария" международный аналитик Боян Чуков.
"Мир выходит за пределы долларовой матрицы. Это термоядерная бомба, сброшенная Россией на экономику и финансовую политику", — сказал эксперт.
Он обратил внимание на то, что Россия перешла на торговлю в национальных валютах с Индией и Китаем. По словам Чукова, учитывая население этих трех стран, можно утверждать, что полмира выходит из долларовой зависимости.
"Сила США основана на том, что доллар — мировая резервная валюта, то есть, используя доллары, мир платит налог Соединенным Штатам", — добавил он.
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Также Чуков раскритиковал болгарские власти за стремление "войти в схему, из которой многие другие народы хотят выйти".
Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно звучат призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле эти действия назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к таким шагам. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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