https://ria.ru/20220406/mariupol-1782092579.html

В Париже выразили готовность провести гуманитарную операцию в Мариуполе

В Париже выразили готовность провести гуманитарную операцию в Мариуполе - РИА Новости, 06.04.2022

В Париже выразили готовность провести гуманитарную операцию в Мариуполе

Франция готова к проведению гуманитарной операции в Мариуполе, необходимо согласия властей РФ, но на данном этапе его нет, заявил официальный представитель... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:34

2022-04-06T14:34

2022-04-06T15:57

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ПАРИЖ, 6 апр – РИА Новости. Франция готова к проведению гуманитарной операции в Мариуполе, необходимо согласия властей РФ, но на данном этапе его нет, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь."Операция готова и может быть проведена. Сейчас необходимо, чтобы на нее согласились российский власти. На данном этапе они отказались", - сказал Атталь на брифинге в среду."По нашим оценками, на прошлой неделе в Мариуполе находилось около 150 тысяч жителей, и несколько десятков тысяч людей хотят уехать из Мариуполя. И в этом контексте президент Макрон предложил президенту Путину гуманитарную операцию, которая позволит поставить гуманитарную помощь и жителям, которые этого желают, покинуть город Мариуполь. Это операция, которая готовилась в координации с турецкими и греческими властями и, конечно, под эгидой международных организаций",- отметил он.

https://ria.ru/20220401/gumkoridory-1781365994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр