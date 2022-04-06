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В Париже выразили готовность провести гуманитарную операцию в Мариуполе - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/mariupol-1782092579.html
В Париже выразили готовность провести гуманитарную операцию в Мариуполе
В Париже выразили готовность провести гуманитарную операцию в Мариуполе - РИА Новости, 06.04.2022
В Париже выразили готовность провести гуманитарную операцию в Мариуполе
Франция готова к проведению гуманитарной операции в Мариуполе, необходимо согласия властей РФ, но на данном этапе его нет, заявил официальный представитель... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:34
2022-04-06T15:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
франция
украина
мариуполь
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 6 апр – РИА Новости. Франция готова к проведению гуманитарной операции в Мариуполе, необходимо согласия властей РФ, но на данном этапе его нет, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь."Операция готова и может быть проведена. Сейчас необходимо, чтобы на нее согласились российский власти. На данном этапе они отказались", - сказал Атталь на брифинге в среду."По нашим оценками, на прошлой неделе в Мариуполе находилось около 150 тысяч жителей, и несколько десятков тысяч людей хотят уехать из Мариуполя. И в этом контексте президент Макрон предложил президенту Путину гуманитарную операцию, которая позволит поставить гуманитарную помощь и жителям, которые этого желают, покинуть город Мариуполь. Это операция, которая готовилась в координации с турецкими и греческими властями и, конечно, под эгидой международных организаций",- отметил он.
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в мире, франция, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр
14:34 06.04.2022 (обновлено: 15:57 06.04.2022)
 
В Париже выразили готовность провести гуманитарную операцию в Мариуполе

Представитель Кабмина Франции выразил готовность провести гумоперацию в Мариуполе

© Fotolia / fanfanЕлисейский дворец
Елисейский дворец - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Fotolia / fanfan
Елисейский дворец
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ПАРИЖ, 6 апр – РИА Новости. Франция готова к проведению гуманитарной операции в Мариуполе, необходимо согласия властей РФ, но на данном этапе его нет, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.
"Операция готова и может быть проведена. Сейчас необходимо, чтобы на нее согласились российский власти. На данном этапе они отказались", - сказал Атталь на брифинге в среду.
"По нашим оценками, на прошлой неделе в Мариуполе находилось около 150 тысяч жителей, и несколько десятков тысяч людей хотят уехать из Мариуполя. И в этом контексте президент Макрон предложил президенту Путину гуманитарную операцию, которая позволит поставить гуманитарную помощь и жителям, которые этого желают, покинуть город Мариуполь. Это операция, которая готовилась в координации с турецкими и греческими властями и, конечно, под эгидой международных организаций",- отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 18:50
Зеленский попросил Макрона помочь с гумкоридорами
 
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