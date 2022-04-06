https://ria.ru/20220406/malofeev-1782141893.html

Минюст США обвинил Малофеева в нарушении санкций

Минюст США обвинил Малофеева в нарушении санкций - РИА Новости, 06.04.2022

Минюст США обвинил Малофеева в нарушении санкций

Минюст США обвинил российского предпринимателя Константина Малофеева в нарушении санкций, заявил на брифинге генпрокурор США Меррик Гарланд. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:17

2022-04-06T17:17

2022-04-06T17:40

в мире

сша

константин малофеев

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Минюст США обвинил российского предпринимателя Константина Малофеева в нарушении санкций, заявил на брифинге генпрокурор США Меррик Гарланд.Он напомнил, что Малофеев находятся под санкциями США с 2014 года в связи с Крымом. Американские власти называют его одним из главных источников финансирования пророссийских движений в Крыму и Донбассе. По оценке минюста США, россиянин "пытался обойти санкции, прибегая к помощи сообщников для покупки и использования медиакомпаний в Европе".Генпрокурор заявил, что в связи с вынесенными обвинениями власти США "экспроприировали миллионы долларов со счетов (Малофеева) в американском банке". Он пояснил, что средства являются доходами, якобы полученными в результате обхода введенных против него санкций.

https://ria.ru/20220406/ekonomika-1782144889.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, константин малофеев