https://ria.ru/20220406/malofeev-1782141893.html
Минюст США обвинил Малофеева в нарушении санкций
Минюст США обвинил Малофеева в нарушении санкций - РИА Новости, 06.04.2022
Минюст США обвинил Малофеева в нарушении санкций
Минюст США обвинил российского предпринимателя Константина Малофеева в нарушении санкций, заявил на брифинге генпрокурор США Меррик Гарланд. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:17
2022-04-06T17:17
2022-04-06T17:40
в мире
сша
константин малофеев
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Минюст США обвинил российского предпринимателя Константина Малофеева в нарушении санкций, заявил на брифинге генпрокурор США Меррик Гарланд.Он напомнил, что Малофеев находятся под санкциями США с 2014 года в связи с Крымом. Американские власти называют его одним из главных источников финансирования пророссийских движений в Крыму и Донбассе. По оценке минюста США, россиянин "пытался обойти санкции, прибегая к помощи сообщников для покупки и использования медиакомпаний в Европе".Генпрокурор заявил, что в связи с вынесенными обвинениями власти США "экспроприировали миллионы долларов со счетов (Малофеева) в американском банке". Он пояснил, что средства являются доходами, якобы полученными в результате обхода введенных против него санкций.
https://ria.ru/20220406/ekonomika-1782144889.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, константин малофеев
17:17 06.04.2022 (обновлено: 17:40 06.04.2022)
Минюст США обвинил Малофеева в нарушении санкций
Минюст США обвинил российского предпринимателя Малофеева в нарушении санкций