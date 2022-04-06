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Минюст США обвинил Малофеева в нарушении санкций - РИА Новости, 06.04.2022
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Минюст США обвинил Малофеева в нарушении санкций
Минюст США обвинил Малофеева в нарушении санкций - РИА Новости, 06.04.2022
Минюст США обвинил Малофеева в нарушении санкций
Минюст США обвинил российского предпринимателя Константина Малофеева в нарушении санкций, заявил на брифинге генпрокурор США Меррик Гарланд. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:17
2022-04-06T17:40
в мире
сша
константин малофеев
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Минюст США обвинил российского предпринимателя Константина Малофеева в нарушении санкций, заявил на брифинге генпрокурор США Меррик Гарланд.Он напомнил, что Малофеев находятся под санкциями США с 2014 года в связи с Крымом. Американские власти называют его одним из главных источников финансирования пророссийских движений в Крыму и Донбассе. По оценке минюста США, россиянин "пытался обойти санкции, прибегая к помощи сообщников для покупки и использования медиакомпаний в Европе".Генпрокурор заявил, что в связи с вынесенными обвинениями власти США "экспроприировали миллионы долларов со счетов (Малофеева) в американском банке". Он пояснил, что средства являются доходами, якобы полученными в результате обхода введенных против него санкций.
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в мире, сша, константин малофеев
17:17 06.04.2022 (обновлено: 17:40 06.04.2022)
 
Минюст США обвинил Малофеева в нарушении санкций

Минюст США обвинил российского предпринимателя Малофеева в нарушении санкций

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКонстантин Малофеев
Константин Малофеев - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Константин Малофеев
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Минюст США обвинил российского предпринимателя Константина Малофеева в нарушении санкций, заявил на брифинге генпрокурор США Меррик Гарланд.
Он напомнил, что Малофеев находятся под санкциями США с 2014 года в связи с Крымом. Американские власти называют его одним из главных источников финансирования пророссийских движений в Крыму и Донбассе. По оценке минюста США, россиянин "пытался обойти санкции, прибегая к помощи сообщников для покупки и использования медиакомпаний в Европе".
Генпрокурор заявил, что в связи с вынесенными обвинениями власти США "экспроприировали миллионы долларов со счетов (Малофеева) в американском банке". Он пояснил, что средства являются доходами, якобы полученными в результате обхода введенных против него санкций.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
17:29
Белый дом ждет, что российская экономика из-за санкций выпадет из топ-20
 
В миреСШАКонстантин Малофеев
 
 
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