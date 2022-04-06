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Макрон ответил на упреки за регулярные звонки Путину - РИА Новости, 07.04.2022
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Макрон ответил на упреки за регулярные звонки Путину
Макрон ответил на упреки за регулярные звонки Путину - РИА Новости, 07.04.2022
Макрон ответил на упреки за регулярные звонки Путину
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает необходимым продолжать вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-06T23:41
2022-04-07T00:00
в мире
матеуш моравецкий
владимир путин
россия
франция
украина
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает необходимым продолжать вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным."Я беру на себя полную ответственность за то, что постоянно разговаривал с президентом Путиным от имени Франции. &lt;…&gt; Я всегда прилагал усилия для разговора с Россией. Я постоянно вел диалог, чтобы добиться режима прекращения огня", — сказал Макрон в эфире TF1, комментируя упреки в свой адрес со стороны главы польского правительства Матеуша Моравецкого за регулярные звонки Путину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220315/makron-1778191093.html
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в мире, матеуш моравецкий, владимир путин, россия, франция, украина, эммануэль макрон
23:41 06.04.2022 (обновлено: 00:00 07.04.2022)
 
Макрон ответил на упреки за регулярные звонки Путину

Макрон заявил, что считает необходимым продолжать вести диалог с Путиным

© REUTERS / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает необходимым продолжать вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
"Я беру на себя полную ответственность за то, что постоянно разговаривал с президентом Путиным от имени Франции. <…> Я всегда прилагал усилия для разговора с Россией. Я постоянно вел диалог, чтобы добиться режима прекращения огня", — сказал Макрон в эфире TF1, комментируя упреки в свой адрес со стороны главы польского правительства Матеуша Моравецкого за регулярные звонки Путину.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:55
Во Франции заявили, что Макрон использует украинский кризис себе на пользу
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 16:19
Земмур обвинил Макрона в скандальном подчинении США
 
В миреМатеуш МоравецкийВладимир ПутинРоссияФранцияУкраинаЭммануэль Макрон
 
 
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