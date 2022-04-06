https://ria.ru/20220406/makron-1782197328.html

Макрон ответил на упреки за регулярные звонки Путину

Макрон ответил на упреки за регулярные звонки Путину - РИА Новости, 07.04.2022

Макрон ответил на упреки за регулярные звонки Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает необходимым продолжать вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-06T23:41

2022-04-06T23:41

2022-04-07T00:00

в мире

матеуш моравецкий

владимир путин

россия

франция

украина

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает необходимым продолжать вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным."Я беру на себя полную ответственность за то, что постоянно разговаривал с президентом Путиным от имени Франции. <…> Я всегда прилагал усилия для разговора с Россией. Я постоянно вел диалог, чтобы добиться режима прекращения огня", — сказал Макрон в эфире TF1, комментируя упреки в свой адрес со стороны главы польского правительства Матеуша Моравецкого за регулярные звонки Путину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220315/makron-1778191093.html

https://ria.ru/20220331/makron-1781114614.html

россия

франция

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, матеуш моравецкий, владимир путин, россия, франция, украина, эммануэль макрон