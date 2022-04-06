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Global Times: кризис на Украине стал ловушкой для Европы, расставленной США - РИА Новости, 06.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/lovushka-1782011353.html
Global Times: кризис на Украине стал ловушкой для Европы, расставленной США
Global Times: кризис на Украине стал ловушкой для Европы, расставленной США - РИА Новости, 06.04.2022
Global Times: кризис на Украине стал ловушкой для Европы, расставленной США
Кризис на Украине является ловушкой, которую США расставили для Европы, если Европа не возьмет свою безопасность в собственные руки, она продолжит распадаться,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:03
2022-04-06T12:49
обострение ситуации в днр и лнр
сша
россия
европа
нато
в мире
украина
китай
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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Кризис на Украине является ловушкой, которую США расставили для Европы, если Европа не возьмет свою безопасность в собственные руки, она продолжит распадаться, а ее статус понизится, говорится в статье государственной китайской газеты Global Times."Эволюция НАТО за последние 73 года — это история того, как США манипулировали Европой и контролировали ее, чтобы сохранить свою гегемонию на континенте. От беспощадной конфронтации с бывшим Советским Союзом до нынешнего стратегического изгнания России, НАТО помогла сформировать нынешнюю структуру безопасности в Европе, возглавляемую США, что вызвало раскол и конфронтацию в Европе", — заявил газете профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.По его словам, "это главный продукт, подчеркивающий интересы США, а украинский кризис показывает, что Европе крайне сложно найти баланс между НАТО и Россией".Директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй полагает, что после распада Советского Союза НАТО потеряла своего традиционного врага и стремилась превратиться из чисто военного блока в блок по обеспечению политической безопасности.По мнению аналитика, вследствие кризиса на Украине статус Европы еще больше понизится, что само по себе является дилеммой, если не будет относительно мощной страны, способной разрушить монополию США, Европа будет постепенно распадаться и разъединяться еще больше."Достижения баланса в Европе требует, чтобы европейцы взяли стратегическую независимость и безопасность Европы в свои руки, свободные от американского контроля", — сказал он.Как заявили газете аналитики, несмотря на то, что Европа призывает к стратегической независимости, до тех пор пока там стоит НАТО, "мозги и мускулы" военно-политического блока находятся в руках США, так как оружие альянса тоже американское.По их мнению, ситуация на Украине на самом деле является ловушкой, которую США расставили для Европы: военно-промышленный комплекс США способствует расширению НАТО на восток, чтобы обогатиться, далее США захватывают европейскую безопасность и создают кризис, чтобы нанести ущерб России.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781992127.html
https://ria.ru/20220402/gegemoniya-1781407741.html
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сша, россия, европа, нато, в мире, украина, китай
09:03 06.04.2022 (обновлено: 12:49 06.04.2022)
 
Global Times: кризис на Украине стал ловушкой для Европы, расставленной США

Global Times: кризис на Украине стал ловушкой для Европы, которую расставили США

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине Николаева
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине Николаева - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине Николаева
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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Кризис на Украине является ловушкой, которую США расставили для Европы, если Европа не возьмет свою безопасность в собственные руки, она продолжит распадаться, а ее статус понизится, говорится в статье государственной китайской газеты Global Times.
"Эволюция НАТО за последние 73 года — это история того, как США манипулировали Европой и контролировали ее, чтобы сохранить свою гегемонию на континенте. От беспощадной конфронтации с бывшим Советским Союзом до нынешнего стратегического изгнания России, НАТО помогла сформировать нынешнюю структуру безопасности в Европе, возглавляемую США, что вызвало раскол и конфронтацию в Европе", — заявил газете профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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Американский эксперт назвал главную цель США на Украине
По его словам, "это главный продукт, подчеркивающий интересы США, а украинский кризис показывает, что Европе крайне сложно найти баланс между НАТО и Россией".
Директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй полагает, что после распада Советского Союза НАТО потеряла своего традиционного врага и стремилась превратиться из чисто военного блока в блок по обеспечению политической безопасности.
По мнению аналитика, вследствие кризиса на Украине статус Европы еще больше понизится, что само по себе является дилеммой, если не будет относительно мощной страны, способной разрушить монополию США, Европа будет постепенно распадаться и разъединяться еще больше.
"Достижения баланса в Европе требует, чтобы европейцы взяли стратегическую независимость и безопасность Европы в свои руки, свободные от американского контроля", — сказал он.
Как заявили газете аналитики, несмотря на то, что Европа призывает к стратегической независимости, до тех пор пока там стоит НАТО, "мозги и мускулы" военно-политического блока находятся в руках США, так как оружие альянса тоже американское.
По их мнению, ситуация на Украине на самом деле является ловушкой, которую США расставили для Европы: военно-промышленный комплекс США способствует расширению НАТО на восток, чтобы обогатиться, далее США захватывают европейскую безопасность и создают кризис, чтобы нанести ущерб России.
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
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В Китае заявили, что ситуация на Украине станет "похоронами" гегемонии США
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСШАРоссияЕвропаНАТОВ миреУкраинаКитай
 
 
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