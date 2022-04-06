https://ria.ru/20220406/lnr-1782002417.html

ВСУ за сутки устроили пять обстрелов двух населенных пунктов в ЛНР

ВСУ за сутки устроили пять обстрелов двух населенных пунктов в ЛНР - РИА Новости, 06.04.2022

ВСУ за сутки устроили пять обстрелов двух населенных пунктов в ЛНР

Украинские войска за минувшие сутки устроили пять обстрелов в направлении населенных пунктов Первомайск и Донецкий в Луганской народной республике, сообщает... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T07:08

2022-04-06T07:08

2022-04-06T07:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152101/56/1521015604_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_ec83374895e1534924bfb49d75208b32.jpg

ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки устроили пять обстрелов в направлении населенных пунктов Первомайск и Донецкий в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В результате в Донецком повреждены 11 жилых домов и трансформаторная подстанция, в Первомайском — четыре жилых дома и газопровод.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/donetskiy-1782000654.html

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, украина