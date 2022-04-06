07:08 06.04.2022 (обновлено: 07:27 06.04.2022)
ВСУ за сутки устроили пять обстрелов двух населенных пунктов в ЛНР
Украинские войска за сутки совершили пять обстрелов двух населенных пунктов в ЛНР
Последствия обстрела
ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки устроили пять обстрелов в направлении населенных пунктов Первомайск и Донецкий в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять обстрелов по двум населенным пунктам Республики (населенный пункт Первомайск, населенный пункт Донецкий)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
В результате в Донецком повреждены 11 жилых домов и трансформаторная подстанция, в Первомайском — четыре жилых дома и газопровод.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.