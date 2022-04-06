https://ria.ru/20220406/laboratoriya-1782142595.html

Минобороны: у Пентагона есть около 60 лабораторий на границе России и Китая

Минобороны: у Пентагона есть около 60 лабораторий на границе России и Китая - РИА Новости, 06.04.2022

Минобороны: у Пентагона есть около 60 лабораторий на границе России и Китая

США наращивают свой военно-биологический потенциал, пользуясь пробелами в международном законодательстве, заявил в среду начальник войск радиационной,... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:20

2022-04-06T17:20

2022-04-06T17:37

россия

китай

безопасность

сша

министерство обороны сша

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НЬЮ-ЙОРК, 6 апр – РИА Новости. США наращивают свой военно-биологический потенциал, пользуясь пробелами в международном законодательстве, заявил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании СБ ООН.Ссылаясь на данные МИД Китая, Кириллов отметил, что сегодня под контролем Пентагона находится 336 лабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции."Только на территориях, приграничных с Россией и Китаем, располагается порядка 60 объектов, модернизированных с 2005 года на средства военного ведомства США", - подчеркнул генерал.

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

россия

китай

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, безопасность, сша, министерство обороны сша