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Минобороны: у Пентагона есть около 60 лабораторий на границе России и Китая - РИА Новости, 06.04.2022
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Минобороны: у Пентагона есть около 60 лабораторий на границе России и Китая
Минобороны: у Пентагона есть около 60 лабораторий на границе России и Китая - РИА Новости, 06.04.2022
Минобороны: у Пентагона есть около 60 лабораторий на границе России и Китая
США наращивают свой военно-биологический потенциал, пользуясь пробелами в международном законодательстве, заявил в среду начальник войск радиационной,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:20
2022-04-06T17:37
россия
китай
безопасность
сша
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НЬЮ-ЙОРК, 6 апр – РИА Новости. США наращивают свой военно-биологический потенциал, пользуясь пробелами в международном законодательстве, заявил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании СБ ООН.Ссылаясь на данные МИД Китая, Кириллов отметил, что сегодня под контролем Пентагона находится 336 лабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции."Только на территориях, приграничных с Россией и Китаем, располагается порядка 60 объектов, модернизированных с 2005 года на средства военного ведомства США", - подчеркнул генерал.
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россия, китай, безопасность, сша, министерство обороны сша
17:20 06.04.2022 (обновлено: 17:37 06.04.2022)
 
Минобороны: у Пентагона есть около 60 лабораторий на границе России и Китая

Минобороны: Пентагон контролирует около 60 биолабораторий на границе России и Китая

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Sputnik / Денис Асланов
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Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
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НЬЮ-ЙОРК, 6 апр – РИА Новости. США наращивают свой военно-биологический потенциал, пользуясь пробелами в международном законодательстве, заявил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании СБ ООН.
Ссылаясь на данные МИД Китая, Кириллов отметил, что сегодня под контролем Пентагона находится 336 лабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции.
"Только на территориях, приграничных с Россией и Китаем, располагается порядка 60 объектов, модернизированных с 2005 года на средства военного ведомства США", - подчеркнул генерал.
Сотрудники лаборатории Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Fort Detrick в костюмах биологической защиты - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 08:00
Биолаборатории США под ударом: Китай берет реванш за Ухань
 
РоссияКитайБезопасностьСШАМинистерство обороны США
 
 
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