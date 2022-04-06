https://ria.ru/20220406/laboratoriya-1782142595.html
Минобороны: у Пентагона есть около 60 лабораторий на границе России и Китая
Минобороны: у Пентагона есть около 60 лабораторий на границе России и Китая - РИА Новости, 06.04.2022
Минобороны: у Пентагона есть около 60 лабораторий на границе России и Китая
США наращивают свой военно-биологический потенциал, пользуясь пробелами в международном законодательстве, заявил в среду начальник войск радиационной,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:20
2022-04-06T17:20
2022-04-06T17:37
россия
китай
безопасность
сша
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153022/33/1530223329_0:175:2963:1842_1920x0_80_0_0_4a199d6254f0c835d995fce4bfcf762c.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 6 апр – РИА Новости. США наращивают свой военно-биологический потенциал, пользуясь пробелами в международном законодательстве, заявил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании СБ ООН.Ссылаясь на данные МИД Китая, Кириллов отметил, что сегодня под контролем Пентагона находится 336 лабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции."Только на территориях, приграничных с Россией и Китаем, располагается порядка 60 объектов, модернизированных с 2005 года на средства военного ведомства США", - подчеркнул генерал.
https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html
россия
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153022/33/1530223329_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_9e0e8cc045592eab522dab7038ecc8d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, безопасность, сша, министерство обороны сша
17:20 06.04.2022 (обновлено: 17:37 06.04.2022)
Минобороны: у Пентагона есть около 60 лабораторий на границе России и Китая
Минобороны: Пентагон контролирует около 60 биолабораторий на границе России и Китая