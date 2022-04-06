https://ria.ru/20220406/laboratoriya-1782063202.html

В Кремле призвали США предоставить всю информацию о биолабораториях

В Кремле призвали США предоставить всю информацию о биолабораториях - РИА Новости, 06.04.2022

В Кремле призвали США предоставить всю информацию о биолабораториях

Биолаборатории США вызывают много вопросов не только у России, они непрозрачны и США обязаны предоставить по ним исчерпывающую информацию, заявил... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:17

2022-04-06T13:17

2022-04-06T13:21

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Биолаборатории США вызывают много вопросов не только у России, они непрозрачны и США обязаны предоставить по ним исчерпывающую информацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы об этом говорим уже достаточно долгое время после обнародованных данных по лабораториям, которые расположены вокруг наших границ, включая Украину. Мы говорим об этом чаще, практически каждый день, да это программа, которую разрабатывают США, хорошо известна, она не прозрачна. По этой программе очень много вопросов, причем не только у нас, но и у других стран мира. Мы, конечно, считаем, что США обязаны предоставить исчерпывающую информацию по этим лабораториям", - сказал Песков журналистам."Нет, я не располагаю этой информацией. С другой стороны, мы скоро об этом узнаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, известно ли, что одна из лабораторий якобы находилась на украинском предприятии "Азовсталь".

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, здоровье - общество, россия, дмитрий песков