13:17 06.04.2022 (обновлено: 13:21 06.04.2022)
В Кремле призвали США предоставить всю информацию о биолабораториях
Пресс-секретарь Путина Песков призвал США предоставить всю информацию о биолабораториях
© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
© Sputnik / Денис Асланов
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Биолаборатории США вызывают много вопросов не только у России, они непрозрачны и США обязаны предоставить по ним исчерпывающую информацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы об этом говорим уже достаточно долгое время после обнародованных данных по лабораториям, которые расположены вокруг наших границ, включая Украину. Мы говорим об этом чаще, практически каждый день, да это программа, которую разрабатывают США, хорошо известна, она не прозрачна. По этой программе очень много вопросов, причем не только у нас, но и у других стран мира. Мы, конечно, считаем, что США обязаны предоставить исчерпывающую информацию по этим лабораториям", - сказал Песков журналистам.
"Нет, я не располагаю этой информацией. С другой стороны, мы скоро об этом узнаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, известно ли, что одна из лабораторий якобы находилась на украинском предприятии "Азовсталь".