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Официальный курс доллара на четверг снизился на 75 копеек

Официальный курс доллара на четверг снизился на 75 копеек - РИА Новости, 06.04.2022

Официальный курс доллара на четверг снизился на 75 копеек

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 75,58 копейки - до 82,5962 рубля, курс евро - на 1,1291 рубля, до 90,5998 рубля,... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:18

2022-04-06T17:18

2022-04-06T17:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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валюта

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 75,58 копейки - до 82,5962 рубля, курс евро - на 1,1291 рубля, до 90,5998 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, курс доллара, доллар, валюта, динамика курсов валют, рубль, евро