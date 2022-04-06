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Официальный курс доллара на четверг снизился на 75 копеек
Официальный курс доллара на четверг снизился на 75 копеек - РИА Новости, 06.04.2022
Официальный курс доллара на четверг снизился на 75 копеек
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 75,58 копейки - до 82,5962 рубля, курс евро - на 1,1291 рубля, до 90,5998 рубля,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:18
2022-04-06T17:18
2022-04-06T17:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 75,58 копейки - до 82,5962 рубля, курс евро - на 1,1291 рубля, до 90,5998 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, курс доллара, доллар, валюта, динамика курсов валют, рубль, евро
Официальный курс доллара на четверг снизился на 75 копеек
Официальный курс доллара на четверг снизился до 82,6 рубля, евро — до 90,6 рубля