https://ria.ru/20220406/krym-1782117995.html
Между Крымом и Арменией планируют открыть туристический маршрут
Между Крымом и Арменией планируют открыть туристический маршрут - РИА Новости, 06.04.2022
Между Крымом и Арменией планируют открыть туристический маршрут
Новый туристический маршрут планируется открыть между Крымом и Арменией, сообщила вице-премьер правительства республики, министр финансов Крыма Ирина Кивико. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:56
2022-04-06T16:56
2022-04-06T16:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Новый туристический маршрут планируется открыть между Крымом и Арменией, сообщила вице-премьер правительства республики, министр финансов Крыма Ирина Кивико."Уже подписано пять соглашений в области туризма и санаторно-курортного оздоровления. Очень интересные предложения от армянских фирм по такому туристическому маршруту, как "Шелковый путь: Армения – Крым", — пояснила Кивико.Вице-премьер отметила, что маршрут может стать интересным с познавательной и исторической точки зрения: полуостров был частью Шелкового пути, и на его территории сохранились объекты, которые можно посетить. "Этот вопрос мы будем прорабатывать", — добавила она.По словам Кивико, в Крыму много исторических мест, которые будут интересны туристам из Армении.
https://ria.ru/20220406/krym-1782092675.html
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РИА Новости
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новости - туризм, армения, республика крым, россия, туризм, маршруты, туристы, "шелковый путь", история
Между Крымом и Арменией планируют открыть туристический маршрут
Новый туристический маршрут планируют открыть между Крымом и Арменией
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Новый туристический маршрут планируется открыть между Крымом и Арменией, сообщила вице-премьер правительства республики, министр финансов Крыма Ирина Кивико.
"Уже подписано пять соглашений в области туризма и санаторно-курортного оздоровления. Очень интересные предложения от армянских фирм по такому туристическому маршруту, как "Шелковый путь: Армения – Крым", — пояснила Кивико.
Вице-премьер отметила, что маршрут может стать интересным с познавательной и исторической точки зрения: полуостров был частью Шелкового пути, и на его территории сохранились объекты, которые можно посетить. "Этот вопрос мы будем прорабатывать", — добавила она.
По словам Кивико, в Крыму много исторических мест, которые будут интересны туристам из Армении.