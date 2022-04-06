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Крым рассчитывает принять рекордное число туристов в этом году - РИА Новости, 06.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220406/krym-1782092675.html
Крым рассчитывает принять рекордное число туристов в этом году
Крым рассчитывает принять рекордное число туристов в этом году - РИА Новости, 06.04.2022
Крым рассчитывает принять рекордное число туристов в этом году
Крым в этом году ожидает примерно десять миллионов туристов, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:02
2022-04-06T15:03
туризм
туризм
новости - туризм
республика крым
туристы
отдых на море
куда поехать
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Крым в этом году ожидает примерно десять миллионов туристов, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что с учетом закрытия многих внешних направлений в этом году на полуострове прогнозируют туристический бум."Мы в этом году ожидаем порядка десяти миллионов отдыхающих", – сказал Мурадов журналистам.Туристический поток в Крым по итогам прошлого года достиг рекордного за весь постсоветский период показателя в 9,5 миллиона человек.
https://ria.ru/20220330/krym-1780804672.html
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туризм, новости - туризм, республика крым, туристы, отдых на море, куда поехать
15:02 06.04.2022 (обновлено: 15:03 06.04.2022)
 
Крым рассчитывает принять рекордное число туристов в этом году

Крым ожидает десять миллионов туристов в этом году, что на 500 тысяч больше, чем в прошлом

© РИА Новости / Юрий Лашов / Перейти в фотобанкМассандровский пляж в Ялте
Массандровский пляж в Ялте - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Юрий Лашов
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Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Крым в этом году ожидает примерно десять миллионов туристов, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что с учетом закрытия многих внешних направлений в этом году на полуострове прогнозируют туристический бум.
"Мы в этом году ожидаем порядка десяти миллионов отдыхающих", – сказал Мурадов журналистам.
Туристический поток в Крым по итогам прошлого года достиг рекордного за весь постсоветский период показателя в 9,5 миллиона человек.
Официанты и посетители в кафе в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 10:30Туризм
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