https://ria.ru/20220406/krym-1782092675.html
Крым рассчитывает принять рекордное число туристов в этом году
Крым рассчитывает принять рекордное число туристов в этом году - РИА Новости, 06.04.2022
Крым рассчитывает принять рекордное число туристов в этом году
Крым в этом году ожидает примерно десять миллионов туристов, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:02
2022-04-06T15:02
2022-04-06T15:03
туризм
туризм
новости - туризм
республика крым
туристы
отдых на море
куда поехать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730352888_0:343:3029:2047_1920x0_80_0_0_e9d13ee0630a594aeb31fcb5d0424909.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Крым в этом году ожидает примерно десять миллионов туристов, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что с учетом закрытия многих внешних направлений в этом году на полуострове прогнозируют туристический бум."Мы в этом году ожидаем порядка десяти миллионов отдыхающих", – сказал Мурадов журналистам.Туристический поток в Крым по итогам прошлого года достиг рекордного за весь постсоветский период показателя в 9,5 миллиона человек.
https://ria.ru/20220330/krym-1780804672.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730352888_300:0:3029:2047_1920x0_80_0_0_35177bd11768ccf50699dd8f09936874.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, республика крым, туристы, отдых на море, куда поехать
15:02 06.04.2022 (обновлено: 15:03 06.04.2022)
Крым рассчитывает принять рекордное число туристов в этом году
Крым ожидает десять миллионов туристов в этом году, что на 500 тысяч больше, чем в прошлом
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Крым в этом году ожидает примерно десять миллионов туристов, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что с учетом закрытия многих внешних направлений в этом году на полуострове прогнозируют туристический бум.
"Мы в этом году ожидаем порядка десяти миллионов отдыхающих", – сказал Мурадов журналистам.
Туристический поток в Крым по итогам прошлого года достиг рекордного за весь постсоветский период показателя в 9,5 миллиона человек.