https://ria.ru/20220406/krym-1782092675.html

Крым рассчитывает принять рекордное число туристов в этом году

Крым рассчитывает принять рекордное число туристов в этом году - РИА Новости, 06.04.2022

Крым рассчитывает принять рекордное число туристов в этом году

Крым в этом году ожидает примерно десять миллионов туристов, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:02

2022-04-06T15:02

2022-04-06T15:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Крым в этом году ожидает примерно десять миллионов туристов, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что с учетом закрытия многих внешних направлений в этом году на полуострове прогнозируют туристический бум."Мы в этом году ожидаем порядка десяти миллионов отдыхающих", – сказал Мурадов журналистам.Туристический поток в Крым по итогам прошлого года достиг рекордного за весь постсоветский период показателя в 9,5 миллиона человек.

https://ria.ru/20220330/krym-1780804672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, республика крым, туристы, отдых на море, куда поехать