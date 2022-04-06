https://ria.ru/20220406/kriptovalyuta-1782010112.html
ЦБ заявил о невозможности использования криптовалют для обхода санкций
ЦБ заявил о невозможности использования криптовалют для обхода санкций - РИА Новости, 06.04.2022
ЦБ заявил о невозможности использования криптовалют для обхода санкций
Использование криптовалют для обхода санкций, в особенности в части платежей на большие суммы, невозможно, говорится в ответе первого зампреда Банка России... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T08:52
2022-04-06T08:52
2022-04-06T09:21
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Использование криптовалют для обхода санкций, в особенности в части платежей на большие суммы, невозможно, говорится в ответе первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой на предложения депутата Госдумы от "Единой России" Антона Горелкина."Полагаем практически невозможным использование криптовалют для обхода санкций, в особенности в части платежей на большие суммы", - сообщается в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Центробанк пояснил, что в текущей геополитической обстановке необходимо отметить увеличение регуляторных рисков криптовалют. Так, иностранные регуляторы, которые пока не ввели запрет на использование криптовалют для платежей, требуют все большей прозрачности в торговле криптовалютами от криптобирж и финансовых посредников, в том числе в области соблюдения процедур идентификации клиента."Регуляторы США, ЕС, Великобритании, Японии, Сингапура начали реализовывать меры по пресечению обхода санкций с использованием криптовалют. В связи с этим криптобиржи вводят те или иные ограничительные меры в отношении российских криптоинвесторов, вплоть до блокировки доступа к средствам", - уточняется в ответе регулятора парламентарию.По мнению Банка России, необходимо учитывать и то, что криптовалюты обслуживают намного меньше платежей, чем традиционные платежные системы, поэтому крупные платежи могут быть обнаружены и заблокированы иностранными регуляторами.Также регулятор указал, что согласно закону о цифровых финансовых активах и цифровой валюте криптовалюты не могут применяться между российскими контрагентами в качестве встречного предоставления за товары, работу и услуги, и изменять это положение ЦБ считает "нецелесообразным".Такой ответ Банк России дал на один из пунктов пакета предложений по регулированию криптовалютного рынка в РФ, составленного Горелкиным по итогам мартовского круглого стола, модератором которого он являлся, на площадке партии "Единая Россия". В частности участники круглого стола предложили разрешить расчеты в цифровой валюте российским коммерческим юрлицам и индивидуальным предпринимателям между собой и во взаимодействии с иностранными контрагентами.Как говорится в ответе депутату, Банк России не поддерживает допуск частных цифровых валют на финансовый рынок РФ и их использование в качестве средства платежа, поскольку это способно привести к "формированию ряда существенных рисков для благосостояния граждан, стабильности финансовой системы и экономической безопасности страны".Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл ЦБ – в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими.Тогда Минфин выступил против такого подхода и предложил легализовать рынок. В начале февраля кабмин одобрил соответствующую концепцию и поручил разработать законопроект. Затем 18 февраля министерство внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга.При этом ЦБ не стал уступать и подготовил собственный пакет законопроектов, в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в стране.
https://ria.ru/20220405/kriptovalyuta-1781868938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
08:52 06.04.2022 (обновлено: 09:21 06.04.2022)
ЦБ заявил о невозможности использования криптовалют для обхода санкций
ЦБ заявил, что использовать криптовалюты для обхода санкций невозможно
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Использование криптовалют для обхода санкций, в особенности в части платежей на большие суммы, невозможно, говорится в ответе первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой на предложения депутата Госдумы от "Единой России" Антона Горелкина.
"Полагаем практически невозможным использование криптовалют для обхода санкций, в особенности в части платежей на большие суммы", - сообщается в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Центробанк пояснил, что в текущей геополитической обстановке необходимо отметить увеличение регуляторных рисков криптовалют. Так, иностранные регуляторы, которые пока не ввели запрет на использование криптовалют для платежей, требуют все большей прозрачности в торговле криптовалютами от криптобирж и финансовых посредников, в том числе в области соблюдения процедур идентификации клиента.
"Регуляторы США
, ЕС, Великобритании
, Японии
, Сингапура
начали реализовывать меры по пресечению обхода санкций с использованием криптовалют. В связи с этим криптобиржи вводят те или иные ограничительные меры в отношении российских криптоинвесторов, вплоть до блокировки доступа к средствам", - уточняется в ответе регулятора парламентарию.
По мнению Банка России
, необходимо учитывать и то, что криптовалюты обслуживают намного меньше платежей, чем традиционные платежные системы, поэтому крупные платежи могут быть обнаружены и заблокированы иностранными регуляторами.
Также регулятор указал, что согласно закону о цифровых финансовых активах и цифровой валюте криптовалюты не могут применяться между российскими контрагентами в качестве встречного предоставления за товары, работу и услуги, и изменять это положение ЦБ
считает "нецелесообразным".
Такой ответ Банк России дал на один из пунктов пакета предложений по регулированию криптовалютного рынка в РФ, составленного Горелкиным по итогам мартовского круглого стола, модератором которого он являлся, на площадке партии "Единая Россия
". В частности участники круглого стола предложили разрешить расчеты в цифровой валюте российским коммерческим юрлицам и индивидуальным предпринимателям между собой и во взаимодействии с иностранными контрагентами.
Как говорится в ответе депутату, Банк России не поддерживает допуск частных цифровых валют на финансовый рынок РФ и их использование в качестве средства платежа, поскольку это способно привести к "формированию ряда существенных рисков для благосостояния граждан, стабильности финансовой системы и экономической безопасности страны".
Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл ЦБ – в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими.
Тогда Минфин
выступил против такого подхода и предложил легализовать рынок. В начале февраля кабмин одобрил соответствующую концепцию и поручил разработать законопроект. Затем 18 февраля министерство внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга.
При этом ЦБ не стал уступать и подготовил собственный пакет законопроектов, в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в стране.