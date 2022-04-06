https://ria.ru/20220406/kriptovalyuta-1782010112.html

ЦБ заявил о невозможности использования криптовалют для обхода санкций

ЦБ заявил о невозможности использования криптовалют для обхода санкций - РИА Новости, 06.04.2022

ЦБ заявил о невозможности использования криптовалют для обхода санкций

Использование криптовалют для обхода санкций, в особенности в части платежей на большие суммы, невозможно, говорится в ответе первого зампреда Банка России... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:52

2022-04-06T08:52

2022-04-06T09:21

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Использование криптовалют для обхода санкций, в особенности в части платежей на большие суммы, невозможно, говорится в ответе первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой на предложения депутата Госдумы от "Единой России" Антона Горелкина."Полагаем практически невозможным использование криптовалют для обхода санкций, в особенности в части платежей на большие суммы", - сообщается в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Центробанк пояснил, что в текущей геополитической обстановке необходимо отметить увеличение регуляторных рисков криптовалют. Так, иностранные регуляторы, которые пока не ввели запрет на использование криптовалют для платежей, требуют все большей прозрачности в торговле криптовалютами от криптобирж и финансовых посредников, в том числе в области соблюдения процедур идентификации клиента."Регуляторы США, ЕС, Великобритании, Японии, Сингапура начали реализовывать меры по пресечению обхода санкций с использованием криптовалют. В связи с этим криптобиржи вводят те или иные ограничительные меры в отношении российских криптоинвесторов, вплоть до блокировки доступа к средствам", - уточняется в ответе регулятора парламентарию.По мнению Банка России, необходимо учитывать и то, что криптовалюты обслуживают намного меньше платежей, чем традиционные платежные системы, поэтому крупные платежи могут быть обнаружены и заблокированы иностранными регуляторами.Также регулятор указал, что согласно закону о цифровых финансовых активах и цифровой валюте криптовалюты не могут применяться между российскими контрагентами в качестве встречного предоставления за товары, работу и услуги, и изменять это положение ЦБ считает "нецелесообразным".Такой ответ Банк России дал на один из пунктов пакета предложений по регулированию криптовалютного рынка в РФ, составленного Горелкиным по итогам мартовского круглого стола, модератором которого он являлся, на площадке партии "Единая Россия". В частности участники круглого стола предложили разрешить расчеты в цифровой валюте российским коммерческим юрлицам и индивидуальным предпринимателям между собой и во взаимодействии с иностранными контрагентами.Как говорится в ответе депутату, Банк России не поддерживает допуск частных цифровых валют на финансовый рынок РФ и их использование в качестве средства платежа, поскольку это способно привести к "формированию ряда существенных рисков для благосостояния граждан, стабильности финансовой системы и экономической безопасности страны".Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл ЦБ – в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими.Тогда Минфин выступил против такого подхода и предложил легализовать рынок. В начале февраля кабмин одобрил соответствующую концепцию и поручил разработать законопроект. Затем 18 февраля министерство внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга.При этом ЦБ не стал уступать и подготовил собственный пакет законопроектов, в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в стране.

https://ria.ru/20220405/kriptovalyuta-1781868938.html

https://ria.ru/20220406/investitsii-1782000886.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)