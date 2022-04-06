https://ria.ru/20220406/kosachev-1782019581.html

Россия вышла из СЕ, но за ООН и ОБСЕ есть смысл бороться, заявил Косачев

Россия вышла из СЕ, но за ООН и ОБСЕ есть смысл бороться, заявил Косачев - РИА Новости, 06.04.2022

Россия вышла из СЕ, но за ООН и ОБСЕ есть смысл бороться, заявил Косачев

Россия вышла из Совета Европы, который перестал быть организацией, отстаивающей верховенство закона и защищающей демократию, но за ООН и ОБСЕ есть смысл... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:01

2022-04-06T10:01

2022-04-06T11:32

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Россия вышла из Совета Европы, который перестал быть организацией, отстаивающей верховенство закона и защищающей демократию, но за ООН и ОБСЕ есть смысл побороться, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Покойся с миром, Парижская Хартия. Тебя растоптали, уничтожили и похоронили. Совет Европы как гарант ее идеалов и ценностей тоже необратимо почил в бозе. Ну, а за ОБСЕ и тем более за ООН ещё есть смысл побороться. Что Россия, уверен, и будет делать последовательно и инициативно. Что бы по этому поводу не думали и не делали в НАТО и в Евросоюзе. Свет клином на них не сошёлся", - написал политик в своем телеграмм-канале.Сенатор напомнил, что 21 ноября 1990 года, на выходе из "холодной войны", 34 государства - участника СБСЕ (в дальнейшем ОБСЕ) подписали в Париже Хартию для новой Европы. Этот документ, с одной стороны, рамочный, с другой - рубежный. Он подвёл черту под эпохой разделённой на блоки Европы и описал будущее объединённого континента в сферах безопасности и сотрудничества."По всему тексту чуть ли не через абзац называются три международные структуры, которые на будущее будут эти безопасность и сотрудничество в Европе обеспечивать: ООН, СБСЕ и Совет Европы. Как организации, универсальные по составу и работающие в интересах всех участников", - отметил он.По его словам, на страницах документа Евросоюз упомянут в контексте будущего объединённой Европы только один раз, да и то в разделе торгово-экономического сотрудничества. НАТО же в этом тексте не упомянуто вообще ни разу. При этом 32 года спустя о Хартии практически не вспоминают, она осталась на бумаге. "Благими намерениями, как выяснилось, и в этом случае была вымощена дорога в ад", - написал Косачев."Первым под нож пошёл Совет Европы, где страны НАТО и ЕС, не прописанные в Хартии, даже без попутчиков имеют квалифицированное большинство (34 из 47 до выхода России)", - отметил он. Совета Европы как универсальной панъевропейской организации, защищающей права человека, отстаивающей верховенство закона и защищающей демократию так, как это было прописано в Парижской Хартии, усилиями захвативших там большинство стран НАТО и ЕС больше нет, добавил он."Дамоклов меч завис над ОБСЕ, где у НАТО и ЕС, даже без попутчиков, опять же собственное большинство (34 из 57). Именно эта организация провозгласила и по идее должна отстаивать принцип неделимости безопасности и недопустимости ее обеспечения на блоковой основе. По идее именно эта организация - антипод НАТО в сфере военной безопасности и антипод ЕС в сфере безопасности политической и экономической. Но это по идее, которая давно похоронена усилиями НАТО и Евросоюза", - подчеркнул политик.По его мнению, "ОБСЕ как универсальной организации от Атлантики до Зауралья больше нет"."И, наконец, под мощнейшим ударом третья универсальная структура из Хартии - Организация Объединённых Наций. Военные операции по всему миру в обход Совета Безопасности (только НАТО и только за переделами границ альянса провела их с 1990 года в количестве 42-х) и бесконечные односторонние политические и экономические санкции по линии Евросоюза, исчисляемые сотнями и противоречащие Уставу ООН, равно как и любым договоренностям в рамках ооновских организаций, на глазах лишают эту структуру дееспособности", - написал Косачев.Откуда ей взяться, если страны НАТО и ЕС, даже не имея большинства в ООН, "раз за разом деньгами, давлением, шантажом и угрозами продавливают через Генассамблею выгодные для себя решения, цементирующие подмену международного права самостийным порядком, основанном на западноцентричных правилах, и пропускают в повестку дня Совета Безопасности только удобные для себя, любимых, вопросы (последний одиозный пример - Буча)".И в этом смысле и от ООН как самой авторитетной и самой универсальной структуры международной безопасности и сотрудничества "мало что осталось", считает сенатор. Опять же усилиями стран НАТО и Евросоюза, а также их попутчиков.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.

https://ria.ru/20220405/obse-1781911489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, россия, евросоюз, парламентская ассамблея совета европы, обсе, париж