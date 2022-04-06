https://ria.ru/20220406/koronavirus-1782062898.html

В России создадут службу психологической помощи людям, перенесшим COVID-19

В России создадут службу психологической помощи людям, перенесшим COVID-19 - РИА Новости, 06.04.2022

В России создадут службу психологической помощи людям, перенесшим COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву России проработать вопрос организации службы психологической помощи пациентам с постоковидным синдромом,... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:17

2022-04-06T13:17

2022-04-06T13:17

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общество

здоровье - общество

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татьяна голикова

михаил мишустин

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву России проработать вопрос организации службы психологической помощи пациентам с постоковидным синдромом, следует из протокола заочного заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере."Минздраву России (М.А. Мурашко) при участии главных внештатных специалистов Минздрава России по компетенции <...> проработать вопрос организации службы оказания психологической помощи пациентам с установленным диагнозом постковидный синдром в рамках медицинской реабилитации, включая систему выявления групп риска", - говорится в документе.Министерству также поручено изучить опыт ГБУЗ "Научно-практический психоневрологический центр имени З.П. Соловьева Департамента здравоохранения города Москвы" по вопросам организации и оказания психолого-психотерапевтической помощи пациентам и врачам.Минздраву, Минпросвещения и Минтруду также поручено проанализировать опыт организации в Москве на базе ГБУЗ "Научно- практический психоневрологический центр имени З.П. Соловьева" системы профилактики эмоционального выгорания у врачей и сотрудников интернатов и домов престарелых в условиях пандемии COVID.Министерствам также предстоит представить свои предложения по разработке программы психолого-психотерапевтической поддержки медицинских работников стационаров в регионах.

https://ria.ru/20220406/vaktsina-1782057099.html

https://ria.ru/20220406/zarazheniya-1782000446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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