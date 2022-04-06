В России создадут службу психологической помощи людям, перенесшим COVID-19
Голикова предложила создать службу психологической помощи людям с постковидным синдромом
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву России проработать вопрос организации службы психологической помощи пациентам с постоковидным синдромом, следует из протокола заочного заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минздраву России (М.А. Мурашко) при участии главных внештатных специалистов Минздрава России по компетенции <...> проработать вопрос организации службы оказания психологической помощи пациентам с установленным диагнозом постковидный синдром в рамках медицинской реабилитации, включая систему выявления групп риска", - говорится в документе.
Министерству также поручено изучить опыт ГБУЗ "Научно-практический психоневрологический центр имени З.П. Соловьева Департамента здравоохранения города Москвы" по вопросам организации и оказания психолого-психотерапевтической помощи пациентам и врачам.
Минздраву, Минпросвещения и Минтруду также поручено проанализировать опыт организации в Москве на базе ГБУЗ "Научно- практический психоневрологический центр имени З.П. Соловьева" системы профилактики эмоционального выгорания у врачей и сотрудников интернатов и домов престарелых в условиях пандемии COVID.
Министерствам также предстоит представить свои предложения по разработке программы психолого-психотерапевтической поддержки медицинских работников стационаров в регионах.