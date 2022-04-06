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В России создадут службу психологической помощи людям, перенесшим COVID-19 - РИА Новости, 06.04.2022
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https://ria.ru/20220406/koronavirus-1782062898.html
В России создадут службу психологической помощи людям, перенесшим COVID-19
В России создадут службу психологической помощи людям, перенесшим COVID-19 - РИА Новости, 06.04.2022
В России создадут службу психологической помощи людям, перенесшим COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву России проработать вопрос организации службы психологической помощи пациентам с постоковидным синдромом,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:17
2022-04-06T13:17
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
москва
россия
татьяна голикова
михаил мишустин
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву России проработать вопрос организации службы психологической помощи пациентам с постоковидным синдромом, следует из протокола заочного заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере."Минздраву России (М.А. Мурашко) при участии главных внештатных специалистов Минздрава России по компетенции &lt;...&gt; проработать вопрос организации службы оказания психологической помощи пациентам с установленным диагнозом постковидный синдром в рамках медицинской реабилитации, включая систему выявления групп риска", - говорится в документе.Министерству также поручено изучить опыт ГБУЗ "Научно-практический психоневрологический центр имени З.П. Соловьева Департамента здравоохранения города Москвы" по вопросам организации и оказания психолого-психотерапевтической помощи пациентам и врачам.Минздраву, Минпросвещения и Минтруду также поручено проанализировать опыт организации в Москве на базе ГБУЗ "Научно- практический психоневрологический центр имени З.П. Соловьева" системы профилактики эмоционального выгорания у врачей и сотрудников интернатов и домов престарелых в условиях пандемии COVID.Министерствам также предстоит представить свои предложения по разработке программы психолого-психотерапевтической поддержки медицинских работников стационаров в регионах.
https://ria.ru/20220406/vaktsina-1782057099.html
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общество, здоровье - общество, москва, россия, татьяна голикова, михаил мишустин, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы
13:17 06.04.2022
 
В России создадут службу психологической помощи людям, перенесшим COVID-19

Голикова предложила создать службу психологической помощи людям с постковидным синдромом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву России проработать вопрос организации службы психологической помощи пациентам с постоковидным синдромом, следует из протокола заочного заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минздраву России (М.А. Мурашко) при участии главных внештатных специалистов Минздрава России по компетенции <...> проработать вопрос организации службы оказания психологической помощи пациентам с установленным диагнозом постковидный синдром в рамках медицинской реабилитации, включая систему выявления групп риска", - говорится в документе.
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Министерству также поручено изучить опыт ГБУЗ "Научно-практический психоневрологический центр имени З.П. Соловьева Департамента здравоохранения города Москвы" по вопросам организации и оказания психолого-психотерапевтической помощи пациентам и врачам.
Минздраву, Минпросвещения и Минтруду также поручено проанализировать опыт организации в Москве на базе ГБУЗ "Научно- практический психоневрологический центр имени З.П. Соловьева" системы профилактики эмоционального выгорания у врачей и сотрудников интернатов и домов престарелых в условиях пандемии COVID.
Министерствам также предстоит представить свои предложения по разработке программы психолого-психотерапевтической поддержки медицинских работников стационаров в регионах.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваРоссияТатьяна ГоликоваМихаил МишустинМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусы
 
 
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