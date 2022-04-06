https://ria.ru/20220406/koronavirus-1782051482.html
В Москве за сутки госпитализировали 196 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 196 человек с COVID-19 - РИА Новости, 06.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 196 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 1072 новых случаев COVID, скончались 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:33
2022-04-06T12:33
2022-04-06T12:36
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 1072 новых случаев COVID, скончались 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 745 029 случаев коронавируса, выздоровели 2 550 593 человека, умерли из-за COVID 42 817 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 77 человек.
https://ria.ru/20220406/zarazheniya-1782000446.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:33 06.04.2022 (обновлено: 12:36 06.04.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 196 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1072 новых случая COVID-19, 18 человек умерли