Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре оценили опасность нового варианта коронавируса ХЕ - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220406/koronavirus-1781994889.html
В Роспотребнадзоре оценили опасность нового варианта коронавируса ХЕ
В Роспотребнадзоре оценили опасность нового варианта коронавируса ХЕ - РИА Новости, 06.04.2022
В Роспотребнадзоре оценили опасность нового варианта коронавируса ХЕ
Вряд ли у нового варианта коронавируса ХЕ, обнаруженного в Великобритании, будут сверхуникальные свойства, способные привести к новым подъемам заболеваемости,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T03:08
2022-04-06T05:23
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778493966_0:325:3064:2048_1920x0_80_0_0_4951158ba52297e8d1057ca8dba8b3fb.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вряд ли у нового варианта коронавируса ХЕ, обнаруженного в Великобритании, будут сверхуникальные свойства, способные привести к новым подъемам заболеваемости, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на британское Агентство по безопасности в области здравоохранения об обнаружении нового штамма коронавируса XE.Сейчас в рамках мониторинга за генетической изменчивостью нового коронавируса выделяют три разных линии, образовавшиеся в результате разрыва и соединения нуклеиновых кислот разных штаммов: XD, XE и XF, пояснил Хафизов. Линии XD и XF представляют собой соединение вариантов "дельта" и сублинии "омикрона" BA.1, а линия XE – соединение вариантов "омикрона" BA.1 и BA.2, в котором большая часть генома принадлежат к последней, то есть "стелс-омикрону".По его словам, результаты анализа британских специалистов показывают, что новая мутация XE может быть примерно на 10% более заразна, чем изначальный вариант BA.2, который в свою очередь был самым заразным за всю историю пандемии.При этом число выявленных случаев инфицирования вариантом ХЕ не очень велико, и по этой причине цифры все же достаточно приблизительные, подчеркнул Хафизов.
https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780692096.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778493966_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_02e6a20ca0a32a838ba5bea64c120577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия
03:08 06.04.2022 (обновлено: 05:23 06.04.2022)
 
В Роспотребнадзоре оценили опасность нового варианта коронавируса ХЕ

Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: штамм коронавируса XE может быть на 10% заразнее BA.2

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вряд ли у нового варианта коронавируса ХЕ, обнаруженного в Великобритании, будут сверхуникальные свойства, способные привести к новым подъемам заболеваемости, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на британское Агентство по безопасности в области здравоохранения об обнаружении нового штамма коронавируса XE.
Сейчас в рамках мониторинга за генетической изменчивостью нового коронавируса выделяют три разных линии, образовавшиеся в результате разрыва и соединения нуклеиновых кислот разных штаммов: XD, XE и XF, пояснил Хафизов. Линии XD и XF представляют собой соединение вариантов "дельта" и сублинии "омикрона" BA.1, а линия XE – соединение вариантов "омикрона" BA.1 и BA.2, в котором большая часть генома принадлежат к последней, то есть "стелс-омикрону".
"Едва ли у XE будут сверхуникальные свойства, которые могут привести к новым подъемам заболеваемости, по крайней мере мы этого не видим", - сказал Хафизов.
По его словам, результаты анализа британских специалистов показывают, что новая мутация XE может быть примерно на 10% более заразна, чем изначальный вариант BA.2, который в свою очередь был самым заразным за всю историю пандемии.
При этом число выявленных случаев инфицирования вариантом ХЕ не очень велико, и по этой причине цифры все же достаточно приблизительные, подчеркнул Хафизов.
Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 15:19Распространение коронавируса
Попова призвала пока не успокаиваться из-за пандемии коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала