https://ria.ru/20220406/koronavirus-1781994889.html

В Роспотребнадзоре оценили опасность нового варианта коронавируса ХЕ

В Роспотребнадзоре оценили опасность нового варианта коронавируса ХЕ - РИА Новости, 06.04.2022

В Роспотребнадзоре оценили опасность нового варианта коронавируса ХЕ

Вряд ли у нового варианта коронавируса ХЕ, обнаруженного в Великобритании, будут сверхуникальные свойства, способные привести к новым подъемам заболеваемости,... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T03:08

2022-04-06T03:08

2022-04-06T05:23

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вряд ли у нового варианта коронавируса ХЕ, обнаруженного в Великобритании, будут сверхуникальные свойства, способные привести к новым подъемам заболеваемости, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на британское Агентство по безопасности в области здравоохранения об обнаружении нового штамма коронавируса XE.Сейчас в рамках мониторинга за генетической изменчивостью нового коронавируса выделяют три разных линии, образовавшиеся в результате разрыва и соединения нуклеиновых кислот разных штаммов: XD, XE и XF, пояснил Хафизов. Линии XD и XF представляют собой соединение вариантов "дельта" и сублинии "омикрона" BA.1, а линия XE – соединение вариантов "омикрона" BA.1 и BA.2, в котором большая часть генома принадлежат к последней, то есть "стелс-омикрону".По его словам, результаты анализа британских специалистов показывают, что новая мутация XE может быть примерно на 10% более заразна, чем изначальный вариант BA.2, который в свою очередь был самым заразным за всю историю пандемии.При этом число выявленных случаев инфицирования вариантом ХЕ не очень велико, и по этой причине цифры все же достаточно приблизительные, подчеркнул Хафизов.

https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780692096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия