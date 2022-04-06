https://ria.ru/20220406/kompensatsiya-1781998430.html

Эксперт: мошенники рассылают письма о компенсациях переболевшим COVID-19

Эксперт: мошенники рассылают письма о компенсациях переболевшим COVID-19 - РИА Новости, 06.04.2022

Эксперт: мошенники рассылают письма о компенсациях переболевшим COVID-19

Мошенники стали рассылать россиянам электронные письма с предложением переболевшим COVID-19 оставить заявку на получение компенсации, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T05:06

2022-04-06T05:06

2022-04-06T05:19

общество

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мошенники стали рассылать россиянам электронные письма с предложением переболевшим COVID-19 оставить заявку на получение компенсации, сообщили РИА Новости эксперты платформы ОНФ "Мошеловка".Ссылка из письма ведет на сайт под названием "Портал здравоохранения граждан СНГ", где в чате поддельные пользователи обсуждают выплаты: сколько начислили, что делать, если заявка не прошла, указали эксперты. В заявке на получение "помощи" требуется указать имя, адрес проживания, доход за последний месяц, электронную почту.Затем сайт формирует "постановление о выплате", сумма в нем обычно выше, чем та, о которой пишут в чате, а выплаты могут быть произведены только через некий "единый реестр". Регистрация в нем платная – 576 рублей. При этом сумма выплаты, которую сулят на "портале здравоохранения граждан СНГ", может достигать 136 тысяч рублей, выяснили эксперты "Мошеловки". После прохождения регистрации, на портале предлагается ввести данные банковской карты."Сколько именно мошенники украдут – сказать сложно, но подобные технологии позволяют снять с карты весь остаток средств и даже больше, если карта с овердрафтом. А для того, чтобы остановить жертву от обращения в свой банк, злоумышленники специально прямо в письме размещают липовое предупреждение, что банк возьмёт комиссию. Это известная манипуляция мошенников – давление на жадность", - отмечает координатор платформы Евгения Лазарева.Эксперт напоминает, что настоящие выплаты от государства можно получить только через портал "Госуслуг", а в некоторых случаях – через обращение в МФЦ или органы соцзащиты. "О новых мерах "поддержки" государством или международными организациями пациентов, перенесших коронавирус или страдающих от его последствий, официальных объявлений не было. Поэтому не стоит доверять даже очень заманчивым обещаниям из электронных писем", - отметила Лазарева.Что касается данной уловки с "порталом здравоохранения граждан СНГ" то, по ее словам, одно только наименование сайта должно вызвать подозрения. "Уже название говорит о том, что официальной такая организация быть не может: СНГ – это международная организация, а не союз государств, и граждан у международных организаций не бывает", - указала эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/sberbank-1781699138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия