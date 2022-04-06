Экс-президента Буркина-Фасо пожизненно осудили за убийство предшественника
Экс-президента Буркина-Фасо Блэза Компаоре пожизненно осудили за убийство предшественника
Экс-президент Буркина-Фасо Блэз Компаоре
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Военный трибунал в Буркина-Фасо заочно приговорил бывшего президента страны Блэза Компаоре к пожизненному тюремному заключению по обвинению в причастности к убийству своего предшественника Тома Санкара, сообщает местное издание Faso.
По делу об убийстве Санкара проходили более десяти человек, в основном, бывшие военные. Один из главных обвиняемых генерал Жильбер Дьендере, уже осужденный в 2015 году за попытку переворота, также приговорен к пожизненному сроку. Часть фигурантов процесса оправдана.
Военная прокуратура требовала приговорить экс-президента Компаоре к 30 годам тюрьмы, а генерала Дьендере – к 20.
Компаоре ушел в отставку в 2014 году после демонстраций и митингов в столице Уагадугу, вызванных его намерением изменить конституцию страны, чтобы баллотироваться на следующий срок. Компаоре бежал в Кот д'Ивуар и до сих пор проживает в этой стране.
В 2015 году власти Буркина-Фасо распространили международный ордер на арест экс-президента. Во вторник суд подтвердил продолжение действия этого документа.
Тома Санкара возглавил государство в 1983 году, а в октябре 1987 года был убит в ходе государственного переворота, в результате которого к власти пришел Блэз Компаоре, занимавший на тот момент пост министра юстиции.