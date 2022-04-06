https://ria.ru/20220406/kompaore-1782096179.html

Экс-президента Буркина-Фасо пожизненно осудили за убийство предшественника

Экс-президента Буркина-Фасо пожизненно осудили за убийство предшественника - РИА Новости, 06.04.2022

Экс-президента Буркина-Фасо пожизненно осудили за убийство предшественника

Военный трибунал в Буркина-Фасо заочно приговорил бывшего президента страны Блэза Компаоре к пожизненному тюремному заключению по обвинению в причастности к... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:53

2022-04-06T14:53

2022-04-06T14:53

в мире

блэз компаоре

уагадугу

буркина-фасо

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Военный трибунал в Буркина-Фасо заочно приговорил бывшего президента страны Блэза Компаоре к пожизненному тюремному заключению по обвинению в причастности к убийству своего предшественника Тома Санкара, сообщает местное издание Faso.По делу об убийстве Санкара проходили более десяти человек, в основном, бывшие военные. Один из главных обвиняемых генерал Жильбер Дьендере, уже осужденный в 2015 году за попытку переворота, также приговорен к пожизненному сроку. Часть фигурантов процесса оправдана.Военная прокуратура требовала приговорить экс-президента Компаоре к 30 годам тюрьмы, а генерала Дьендере – к 20.Компаоре ушел в отставку в 2014 году после демонстраций и митингов в столице Уагадугу, вызванных его намерением изменить конституцию страны, чтобы баллотироваться на следующий срок. Компаоре бежал в Кот д'Ивуар и до сих пор проживает в этой стране.В 2015 году власти Буркина-Фасо распространили международный ордер на арест экс-президента. Во вторник суд подтвердил продолжение действия этого документа.Тома Санкара возглавил государство в 1983 году, а в октябре 1987 года был убит в ходе государственного переворота, в результате которого к власти пришел Блэз Компаоре, занимавший на тот момент пост министра юстиции.

https://ria.ru/20220131/burkina-faso-1770350770.html

уагадугу

буркина-фасо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, блэз компаоре, уагадугу, буркина-фасо