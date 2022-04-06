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Экс-президента Буркина-Фасо пожизненно осудили за убийство предшественника - РИА Новости, 06.04.2022
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Экс-президента Буркина-Фасо пожизненно осудили за убийство предшественника
Экс-президента Буркина-Фасо пожизненно осудили за убийство предшественника - РИА Новости, 06.04.2022
Экс-президента Буркина-Фасо пожизненно осудили за убийство предшественника
Военный трибунал в Буркина-Фасо заочно приговорил бывшего президента страны Блэза Компаоре к пожизненному тюремному заключению по обвинению в причастности к... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:53
2022-04-06T14:53
в мире
блэз компаоре
уагадугу
буркина-фасо
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Военный трибунал в Буркина-Фасо заочно приговорил бывшего президента страны Блэза Компаоре к пожизненному тюремному заключению по обвинению в причастности к убийству своего предшественника Тома Санкара, сообщает местное издание Faso.По делу об убийстве Санкара проходили более десяти человек, в основном, бывшие военные. Один из главных обвиняемых генерал Жильбер Дьендере, уже осужденный в 2015 году за попытку переворота, также приговорен к пожизненному сроку. Часть фигурантов процесса оправдана.Военная прокуратура требовала приговорить экс-президента Компаоре к 30 годам тюрьмы, а генерала Дьендере – к 20.Компаоре ушел в отставку в 2014 году после демонстраций и митингов в столице Уагадугу, вызванных его намерением изменить конституцию страны, чтобы баллотироваться на следующий срок. Компаоре бежал в Кот д'Ивуар и до сих пор проживает в этой стране.В 2015 году власти Буркина-Фасо распространили международный ордер на арест экс-президента. Во вторник суд подтвердил продолжение действия этого документа.Тома Санкара возглавил государство в 1983 году, а в октябре 1987 года был убит в ходе государственного переворота, в результате которого к власти пришел Блэз Компаоре, занимавший на тот момент пост министра юстиции.
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в мире, блэз компаоре, уагадугу, буркина-фасо
14:53 06.04.2022
 
Экс-президента Буркина-Фасо пожизненно осудили за убийство предшественника

Экс-президента Буркина-Фасо Блэза Компаоре пожизненно осудили за убийство предшественника

© AFP 2022 / Issouf SanogoЭкс-президент Буркина-Фасо Блэз Компаоре
Экс-президент Буркина-Фасо Блэз Компаоре - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AFP 2022 / Issouf Sanogo
Экс-президент Буркина-Фасо Блэз Компаоре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Военный трибунал в Буркина-Фасо заочно приговорил бывшего президента страны Блэза Компаоре к пожизненному тюремному заключению по обвинению в причастности к убийству своего предшественника Тома Санкара, сообщает местное издание Faso.
По делу об убийстве Санкара проходили более десяти человек, в основном, бывшие военные. Один из главных обвиняемых генерал Жильбер Дьендере, уже осужденный в 2015 году за попытку переворота, также приговорен к пожизненному сроку. Часть фигурантов процесса оправдана.
Военная прокуратура требовала приговорить экс-президента Компаоре к 30 годам тюрьмы, а генерала Дьендере – к 20.
Компаоре ушел в отставку в 2014 году после демонстраций и митингов в столице Уагадугу, вызванных его намерением изменить конституцию страны, чтобы баллотироваться на следующий срок. Компаоре бежал в Кот д'Ивуар и до сих пор проживает в этой стране.
Протестующие, требующие отставки президента Роша Марка Кристиана Каборе, на улице столицы Буркина-Фасо Уагадугу - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 17:28
Мятежники в Буркина-Фасо объявили о возобновлении действия Конституции
В 2015 году власти Буркина-Фасо распространили международный ордер на арест экс-президента. Во вторник суд подтвердил продолжение действия этого документа.
Тома Санкара возглавил государство в 1983 году, а в октябре 1987 года был убит в ходе государственного переворота, в результате которого к власти пришел Блэз Компаоре, занимавший на тот момент пост министра юстиции.
 
В миреБлэз КомпаореУагадугуБуркина-Фасо
 
 
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