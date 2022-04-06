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Пекин призвал США прекратить подливать масло в огонь и вводить санкции - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/kitay-1782024389.html
Пекин призвал США прекратить подливать масло в огонь и вводить санкции
Пекин призвал США прекратить подливать масло в огонь и вводить санкции - РИА Новости, 06.04.2022
Пекин призвал США прекратить подливать масло в огонь и вводить санкции
США должны прекратить подливать масло в огонь и вводить санкции, если они на самом деле хотят поспособствовать деэскалации на Украине, заявил на брифинге в... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:29
2022-04-06T10:52
в мире
китай
сша
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
антон силуанов
владимир путин
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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. США должны прекратить подливать масло в огонь и вводить санкции, если они на самом деле хотят поспособствовать деэскалации на Украине, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Если США действительно хотят поспособствовать деэскалации ситуации на Украине, они должны перестать подливать масло в огонь, прекратить размахивать санкционной дубинкой и действительно содействовать мирным переговорам", - заявил дипломат.Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220402/storona-1781409829.html
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в мире, китай, сша, россия, украина, антон силуанов, владимир путин, совкомбанк, swift, промсвязьбанк, ситуация в днр и лнр
10:29 06.04.2022 (обновлено: 10:52 06.04.2022)
 
Пекин призвал США прекратить подливать масло в огонь и вводить санкции

МИД Китая: если США хотят урегулирования на Украине, надо прекратить вводить санкции

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. США должны прекратить подливать масло в огонь и вводить санкции, если они на самом деле хотят поспособствовать деэскалации на Украине, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Если США действительно хотят поспособствовать деэскалации ситуации на Украине, они должны перестать подливать масло в огонь, прекратить размахивать санкционной дубинкой и действительно содействовать мирным переговорам", - заявил дипломат.
Глава Департамента Европы МИД Китая Ван Лутун на брифинге в Министерстве иностранных дел КНР в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 05:07
Китай не может повлиять на ситуацию на Украине, заявили в МИД КНР
Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 19:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Китай призвал воздержаться от беспочвенных обвинений по Буче
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКитайСШАРоссияУкраинаАнтон СилуановВладимир ПутинСовкомбанкSWIFTПромсвязьбанкСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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