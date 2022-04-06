https://ria.ru/20220406/kitay-1782024389.html

Пекин призвал США прекратить подливать масло в огонь и вводить санкции

Пекин призвал США прекратить подливать масло в огонь и вводить санкции - РИА Новости, 06.04.2022

Пекин призвал США прекратить подливать масло в огонь и вводить санкции

США должны прекратить подливать масло в огонь и вводить санкции, если они на самом деле хотят поспособствовать деэскалации на Украине, заявил на брифинге в... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:29

2022-04-06T10:29

2022-04-06T10:52

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обострение ситуации в днр и лнр

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украина

антон силуанов

владимир путин

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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. США должны прекратить подливать масло в огонь и вводить санкции, если они на самом деле хотят поспособствовать деэскалации на Украине, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Если США действительно хотят поспособствовать деэскалации ситуации на Украине, они должны перестать подливать масло в огонь, прекратить размахивать санкционной дубинкой и действительно содействовать мирным переговорам", - заявил дипломат.Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/storona-1781409829.html

https://ria.ru/20220405/bucha-1781966222.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, россия, украина, антон силуанов, владимир путин, совкомбанк, swift, промсвязьбанк, ситуация в днр и лнр