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В Кремле назвали отвод сил из Киевской области жестом доброй воли - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/kiev-1782035778.html
В Кремле назвали отвод сил из Киевской области жестом доброй воли
В Кремле назвали отвод сил из Киевской области жестом доброй воли - РИА Новости, 06.04.2022
В Кремле назвали отвод сил из Киевской области жестом доброй воли
Россия отвела войска из Киевской области, чтобы улучшить ситуацию для переговоров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:29
2022-04-06T12:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
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ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости. Россия отвела войска из Киевской области, чтобы улучшить ситуацию для переговоров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.Он подчеркнул, что Москва через переговоры хочет положить конец военной операции и заинтересована в том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский согласился на выдвинутые условия. Песков давал ответы на английском языке, интервью вышло в эфир в переводе на французский.Как заявил 29 марта замминистра обороны Александр Фомин после переговоров в Стамбуле, российская сторона решила "кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении". Как позднее уточнил помощник президента и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, "постепенная военная деэскалация &lt;...&gt; — это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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в мире, россия, украина
11:29 06.04.2022 (обновлено: 12:36 06.04.2022)
 
В Кремле назвали отвод сил из Киевской области жестом доброй воли

Песков назвал приказ Путина отвести войска из Киевской области жестом доброй воли

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости. Россия отвела войска из Киевской области, чтобы улучшить ситуацию для переговоров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

"Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона (Киевской области. — Прим. ред.)", — пояснил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Москва через переговоры хочет положить конец военной операции и заинтересована в том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский согласился на выдвинутые условия.
Песков давал ответы на английском языке, интервью вышло в эфир в переводе на французский.
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Как заявил 29 марта замминистра обороны Александр Фомин после переговоров в Стамбуле, российская сторона решила "кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении". Как позднее уточнил помощник президента и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, "постепенная военная деэскалация <...> — это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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