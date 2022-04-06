https://ria.ru/20220406/kiev-1782035778.html

В Кремле назвали отвод сил из Киевской области жестом доброй воли

В Кремле назвали отвод сил из Киевской области жестом доброй воли - РИА Новости, 06.04.2022

В Кремле назвали отвод сил из Киевской области жестом доброй воли

Россия отвела войска из Киевской области, чтобы улучшить ситуацию для переговоров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T11:29

2022-04-06T11:29

2022-04-06T12:36

обострение ситуации в днр и лнр

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ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости. Россия отвела войска из Киевской области, чтобы улучшить ситуацию для переговоров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.Он подчеркнул, что Москва через переговоры хочет положить конец военной операции и заинтересована в том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский согласился на выдвинутые условия. Песков давал ответы на английском языке, интервью вышло в эфир в переводе на французский.Как заявил 29 марта замминистра обороны Александр Фомин после переговоров в Стамбуле, российская сторона решила "кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении". Как позднее уточнил помощник президента и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, "постепенная военная деэскалация <...> — это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

https://ria.ru/20220405/bucha-1781894047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина