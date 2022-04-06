Володин призвал Финляндию вернуть России задержанные картины
Володин призвал Финляндию вернуть России задержанные картины и заплатить неустойку
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Финляндия должна вернуть России задержанные на границе картины, в том числе из Эрмитажа, и заплатить неустойку, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, также поручив думским комитетам по культуре и по безопасности и противодействию коррупции разобраться с этим вопросом.
Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки "Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей". Таможня Финляндии подтвердила задержку 2-4 апреля трех транспортных средств с товарами для России, подпадающими под санкции ЕС, не уточняя, идет ли речь о картинах. В Минкультуры РФ подтвердили, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии.
"Что касается арестованных картин – вернут и еще выплатят неустойку. А поручение давайте дадим не только комитету по культуре, но и комитету по безопасности. Те, кто в Финляндии это сделал, наверное, плохо помнят свою историю", - сказал Володин, комментируя поднятую депутатом Госдумы от КПРФ Сергеем Обуховым тему о задержанных на границе картинах.
Также парламентарий подчеркнул, что партии КПРФ надо первой и опротестовать все то, что творится на российско-финской границе. "Шутки шутками. Ленин там находился, его поддерживали, кормили, шалаши строили. Так коллеги? Так. А сейчас наши ценности арестовывают, это куда годится? Коммунистам нужно возмутиться этим. Кому дали государственность? У них нет ответственности, исторической памяти", - добавил он.