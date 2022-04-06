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Володин призвал Финляндию вернуть России задержанные картины - РИА Новости, 06.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220406/kartiny-1782067344.html
Володин призвал Финляндию вернуть России задержанные картины
Володин призвал Финляндию вернуть России задержанные картины - РИА Новости, 06.04.2022
Володин призвал Финляндию вернуть России задержанные картины
Финляндия должна вернуть России задержанные на границе картины, в том числе из Эрмитажа, и заплатить неустойку, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, также... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:27
2022-04-06T13:27
культура
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госдума рф
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культура
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Финляндия должна вернуть России задержанные на границе картины, в том числе из Эрмитажа, и заплатить неустойку, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, также поручив думским комитетам по культуре и по безопасности и противодействию коррупции разобраться с этим вопросом.Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки "‎Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей". Таможня Финляндии подтвердила задержку 2-4 апреля трех транспортных средств с товарами для России, подпадающими под санкции ЕС, не уточняя, идет ли речь о картинах. В Минкультуры РФ подтвердили, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии."Что касается арестованных картин – вернут и еще выплатят неустойку. А поручение давайте дадим не только комитету по культуре, но и комитету по безопасности. Те, кто в Финляндии это сделал, наверное, плохо помнят свою историю", - сказал Володин, комментируя поднятую депутатом Госдумы от КПРФ Сергеем Обуховым тему о задержанных на границе картинах.Также парламентарий подчеркнул, что партии КПРФ надо первой и опротестовать все то, что творится на российско-финской границе. "Шутки шутками. Ленин там находился, его поддерживали, кормили, шалаши строили. Так коллеги? Так. А сейчас наши ценности арестовывают, это куда годится? Коммунистам нужно возмутиться этим. Кому дали государственность? У них нет ответственности, исторической памяти", - добавил он.
https://ria.ru/20220405/finlyandiya-1781884785.html
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финляндия, госдума рф, венеция, россия, в мире, новости культуры, культура, вячеслав володин
13:27 06.04.2022
 
Володин призвал Финляндию вернуть России задержанные картины

Володин призвал Финляндию вернуть России задержанные картины и заплатить неустойку

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Финляндия должна вернуть России задержанные на границе картины, в том числе из Эрмитажа, и заплатить неустойку, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, также поручив думским комитетам по культуре и по безопасности и противодействию коррупции разобраться с этим вопросом.
Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки "‎Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей". Таможня Финляндии подтвердила задержку 2-4 апреля трех транспортных средств с товарами для России, подпадающими под санкции ЕС, не уточняя, идет ли речь о картинах. В Минкультуры РФ подтвердили, что экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии.
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"Что касается арестованных картин – вернут и еще выплатят неустойку. А поручение давайте дадим не только комитету по культуре, но и комитету по безопасности. Те, кто в Финляндии это сделал, наверное, плохо помнят свою историю", - сказал Володин, комментируя поднятую депутатом Госдумы от КПРФ Сергеем Обуховым тему о задержанных на границе картинах.
Также парламентарий подчеркнул, что партии КПРФ надо первой и опротестовать все то, что творится на российско-финской границе. "Шутки шутками. Ленин там находился, его поддерживали, кормили, шалаши строили. Так коллеги? Так. А сейчас наши ценности арестовывают, это куда годится? Коммунистам нужно возмутиться этим. Кому дали государственность? У них нет ответственности, исторической памяти", - добавил он.
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КультураФинляндияГосдума РФВенецияРоссияВ миреНовости культурыКультураВячеслав Володин
 
 
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