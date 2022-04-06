https://ria.ru/20220406/kapital-1781994141.html

В США призвали мобилизовать частный капитал на борьбу с топливным кризисом

В США призвали мобилизовать частный капитал на борьбу с топливным кризисом - РИА Новости, 06.04.2022

В США призвали мобилизовать частный капитал на борьбу с топливным кризисом

Министр финансов США Джаннет Йеллен призвала банки мобилизовать частный капитал, в том числе вкладывая деньги в развитие чистой энергетики и внутреннего... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T02:56

2022-04-06T02:56

2022-04-06T02:57

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Министр финансов США Джаннет Йеллен призвала банки мобилизовать частный капитал, в том числе вкладывая деньги в развитие чистой энергетики и внутреннего производства продуктов, чтобы кризис из-за ситуации вокруг Украины не оказал влияния на американское общество.Она отметила, что для предотвращения топливного кризиса надо переходить на чистую энергетику. Эта работа ведется через "продвижение международными банками развития энергоэффективности и капитальных инвестиций в диверсификацию источников энергии - и прочь от поставщиков, таких, как Россия, в сторону солнечной, ветряной и другой энергии, не основанной на ископаемом топливе". По словам Йеллен, эти действия "укрепляют энергобезопасность и снижают краткосрочные риски роста цен на ископаемое топливо, в то же время отвечая долгосрочным угрозам изменения климата".Заседание комитета, на которое пригласили министра финансов, состоится в 10 утра среды (17.00 мск). Представитель исполнительной власти - администрации США - выступит с ежегодными показаниями. Законодатели в США имеют широкий спектр полномочий по контролю исполнительной власти: назначения на высокие посты в администрацию проходят процедуру согласования в конгрессе, бюджеты структур должны быть им одобрены. Заявление Йеллен размещено на сайте комитета.В заявлении министр напомнила, что "Россия и Украина отвечают за треть мирового экспорта пшеницы". Ситуация вокруг Украины нарушила поток продовольствия "для миллионов людей по всему миру и привела к росту цен", добавила Йеллен. "Многосторонние банки развития могут обеспечить быструю бюджетную поддержку, чтобы профинансировать поддержку внутреннего производства продуктов и сетей социальной защиты", - указывается в заявлении.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220306/golod-1776960682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, в мире