https://ria.ru/20220406/kanada-1781999390.html

Канада добавила в санкционные списки Потанина, Вексельберга и Шамалова

Канада добавила в санкционные списки Потанина, Вексельберга и Шамалова - РИА Новости, 06.04.2022

Канада добавила в санкционные списки Потанина, Вексельберга и Шамалова

Канада вводит санкции против девяти россиян из-за событий на Украине, среди них один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, бизнесмен Виктор... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T05:31

2022-04-06T05:31

2022-04-06T05:58

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Канада вводит санкции против девяти россиян из-за событий на Украине, среди них один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, бизнесмен Виктор Вексельберг, акционер "Сибура" Кирилл Шамалов, глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон.В список, опубликованный на сайте канадского правительства, также попали бизнесмен Дмитрий Пумпянский, Галина Пумпянская, бизнесмен Александр Винокуров, председатель совета директоров "Русагро" Вадим Мошкович, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба России (ГРУ) Игорь Костюков.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/poshliny-1781998113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, канада