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Россия заступится за Калининград в случае блокады, заявили в Совфеде - РИА Новости, 06.04.2022
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Россия заступится за Калининград в случае блокады, заявили в Совфеде
Россия заступится за Калининград в случае блокады, заявили в Совфеде - РИА Новости, 06.04.2022
Россия заступится за Калининград в случае блокады, заявили в Совфеде
Первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров надеется, что у Запада "хватит мозгов" не устраивать блокаду Калининградской области, при... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:21
2022-04-06T15:26
владимир джабаров
россия
политика
калининградская область
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров надеется, что у Запада "хватит мозгов" не устраивать блокаду Калининградской области, при негативном сценарии Россия вступится за свой регион.Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил журналистам, что возможные авантюры европейских стран, направленные на блокаду Калининграда, - это игра с огнем."Я надеюсь, мозгов у них хватит, они не пойдут на это", - сказал политик в ходе брифинга.По мнению Джабарова, сейчас идет прощупывание ситуации западными странами. Однако, "если будет блокада, как они говорят, Советский Союз умеет вскрывать блокады, у нас опыт большой", сказал парламентарий."Если они хотят довести до того, что мы будем вынуждены вскрыть эту блокаду для спасения жизней наших людей, которые там живут, мы можем", - подчеркнул он.Джабаров также напомнил, что по итогам Второй мировой войны Советский Союз передал Польше две трети Восточной Пруссии и только одна треть отошла нашей стране. После распада Советского Союза появились новые границы и теперь литовцы периодически нас шантажируют, "то задерживают маршруты грузового транспорта, то заставляют нас облетать свои территории", заключил политик.
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владимир джабаров, россия, политика, калининградская область
15:21 06.04.2022 (обновлено: 15:26 06.04.2022)
 
Россия заступится за Калининград в случае блокады, заявили в Совфеде

Сенатор Джабаров: Россия заступится за Калининградскую область в случае ее блокады

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров надеется, что у Запада "хватит мозгов" не устраивать блокаду Калининградской области, при негативном сценарии Россия вступится за свой регион.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил журналистам, что возможные авантюры европейских стран, направленные на блокаду Калининграда, - это игра с огнем.
"Я надеюсь, мозгов у них хватит, они не пойдут на это", - сказал политик в ходе брифинга.
По мнению Джабарова, сейчас идет прощупывание ситуации западными странами. Однако, "если будет блокада, как они говорят, Советский Союз умеет вскрывать блокады, у нас опыт большой", сказал парламентарий.
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"Если они хотят довести до того, что мы будем вынуждены вскрыть эту блокаду для спасения жизней наших людей, которые там живут, мы можем", - подчеркнул он.
Джабаров также напомнил, что по итогам Второй мировой войны Советский Союз передал Польше две трети Восточной Пруссии и только одна треть отошла нашей стране. После распада Советского Союза появились новые границы и теперь литовцы периодически нас шантажируют, "то задерживают маршруты грузового транспорта, то заставляют нас облетать свои территории", заключил политик.
 
Владимир ДжабаровРоссияПолитикаКалининградская область
 
 
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