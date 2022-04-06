https://ria.ru/20220406/kaliningrad-1782107900.html

Россия заступится за Калининград в случае блокады, заявили в Совфеде

Россия заступится за Калининград в случае блокады, заявили в Совфеде - РИА Новости, 06.04.2022

Россия заступится за Калининград в случае блокады, заявили в Совфеде

Первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров надеется, что у Запада "хватит мозгов" не устраивать блокаду Калининградской области, при... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:21

2022-04-06T15:21

2022-04-06T15:26

владимир джабаров

россия

политика

калининградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/112459/30/1124593006_0:298:3015:1994_1920x0_80_0_0_99acaf8d99112c18ad5c1bec8f6352bb.jpg

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров надеется, что у Запада "хватит мозгов" не устраивать блокаду Калининградской области, при негативном сценарии Россия вступится за свой регион.Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил журналистам, что возможные авантюры европейских стран, направленные на блокаду Калининграда, - это игра с огнем."Я надеюсь, мозгов у них хватит, они не пойдут на это", - сказал политик в ходе брифинга.По мнению Джабарова, сейчас идет прощупывание ситуации западными странами. Однако, "если будет блокада, как они говорят, Советский Союз умеет вскрывать блокады, у нас опыт большой", сказал парламентарий."Если они хотят довести до того, что мы будем вынуждены вскрыть эту блокаду для спасения жизней наших людей, которые там живут, мы можем", - подчеркнул он.Джабаров также напомнил, что по итогам Второй мировой войны Советский Союз передал Польше две трети Восточной Пруссии и только одна треть отошла нашей стране. После распада Советского Союза появились новые границы и теперь литовцы периодически нас шантажируют, "то задерживают маршруты грузового транспорта, то заставляют нас облетать свои территории", заключил политик.

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1781956866.html

россия

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир джабаров, россия, политика, калининградская область