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В Кабуле задержали подозреваемого в подрыве гранаты в мечети - РИА Новости, 06.04.2022
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В Кабуле задержали подозреваемого в подрыве гранаты в мечети
В Кабуле задержали подозреваемого в подрыве гранаты в мечети - РИА Новости, 06.04.2022
В Кабуле задержали подозреваемого в подрыве гранаты в мечети
Подозреваемый в подрыве гранаты в одной из крупнейших мечетей столицы Афганистана был задержан, его допрашивают, сообщил представитель полиции Кабула Халид... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:05
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в мире
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КАБУЛ, 6 апр - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве гранаты в одной из крупнейших мечетей столицы Афганистана был задержан, его допрашивают, сообщил представитель полиции Кабула Халид Задран.Взрыв произошел в одной из крупнейших мечетей Кабула во время совершения верующими полуденного намаза. По информации телеканала Tolo News, взорвалась ручная граната. По предварительным данным, по меньшей мере шесть человек пострадали.Как сообщил агентству РИА Новости очевидец, в результате происшествия могли пострадать десятки человек.
https://ria.ru/20220406/kabul-1782051003.html
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в мире, кабул (город)
13:05 06.04.2022
 
В Кабуле задержали подозреваемого в подрыве гранаты в мечети

В Кабуле задержали подозреваемого в подрыве гранаты в одной из крупнейших мечетей

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей на улице возле мечети Абдул Рахмана в Кабуле
Движение автомобилей на улице возле мечети Абдул Рахмана в Кабуле - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Движение автомобилей на улице возле мечети Абдул Рахмана в Кабуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 6 апр - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве гранаты в одной из крупнейших мечетей столицы Афганистана был задержан, его допрашивают, сообщил представитель полиции Кабула Халид Задран.
Взрыв произошел в одной из крупнейших мечетей Кабула во время совершения верующими полуденного намаза. По информации телеканала Tolo News, взорвалась ручная граната. По предварительным данным, по меньшей мере шесть человек пострадали.
Как сообщил агентству РИА Новости очевидец, в результате происшествия могли пострадать десятки человек.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
12:31
В Кабуле при взрыве в одной из крупнейших мечетей пострадали люди
 
В миреКабул (город)
 
 
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