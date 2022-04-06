https://ria.ru/20220406/kabul-1782059826.html
В Кабуле задержали подозреваемого в подрыве гранаты в мечети
В Кабуле задержали подозреваемого в подрыве гранаты в мечети - РИА Новости, 06.04.2022
В Кабуле задержали подозреваемого в подрыве гранаты в мечети
Подозреваемый в подрыве гранаты в одной из крупнейших мечетей столицы Афганистана был задержан, его допрашивают, сообщил представитель полиции Кабула Халид... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:05
2022-04-06T13:05
2022-04-06T13:05
в мире
кабул (город)
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КАБУЛ, 6 апр - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве гранаты в одной из крупнейших мечетей столицы Афганистана был задержан, его допрашивают, сообщил представитель полиции Кабула Халид Задран.Взрыв произошел в одной из крупнейших мечетей Кабула во время совершения верующими полуденного намаза. По информации телеканала Tolo News, взорвалась ручная граната. По предварительным данным, по меньшей мере шесть человек пострадали.Как сообщил агентству РИА Новости очевидец, в результате происшествия могли пострадать десятки человек.
https://ria.ru/20220406/kabul-1782051003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город)
В Кабуле задержали подозреваемого в подрыве гранаты в мечети
В Кабуле задержали подозреваемого в подрыве гранаты в одной из крупнейших мечетей