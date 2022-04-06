https://ria.ru/20220406/kabul-1782059826.html

В Кабуле задержали подозреваемого в подрыве гранаты в мечети

В Кабуле задержали подозреваемого в подрыве гранаты в мечети - РИА Новости, 06.04.2022

В Кабуле задержали подозреваемого в подрыве гранаты в мечети

Подозреваемый в подрыве гранаты в одной из крупнейших мечетей столицы Афганистана был задержан, его допрашивают, сообщил представитель полиции Кабула Халид... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:05

2022-04-06T13:05

2022-04-06T13:05

в мире

кабул (город)

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КАБУЛ, 6 апр - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве гранаты в одной из крупнейших мечетей столицы Афганистана был задержан, его допрашивают, сообщил представитель полиции Кабула Халид Задран.Взрыв произошел в одной из крупнейших мечетей Кабула во время совершения верующими полуденного намаза. По информации телеканала Tolo News, взорвалась ручная граната. По предварительным данным, по меньшей мере шесть человек пострадали.Как сообщил агентству РИА Новости очевидец, в результате происшествия могли пострадать десятки человек.

https://ria.ru/20220406/kabul-1782051003.html

кабул (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кабул (город)