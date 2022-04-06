Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде призвали сохранить доплаты работающим детям-инвалидам - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220406/invalidy-1782092406.html
В Совфеде призвали сохранить доплаты работающим детям-инвалидам
В Совфеде призвали сохранить доплаты работающим детям-инвалидам - РИА Новости, 06.04.2022
В Совфеде призвали сохранить доплаты работающим детям-инвалидам
Вице-спикер Совфеда Галина Карелова считает, что принятие закона о сохранении соцдоплат работающим в свободное от учебы время детям-инвалидам и детям,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:33
2022-04-06T14:33
общество
галина карелова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590977827_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_25ea79b00db8f1ce6d2f8f5da04b1ef2.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Галина Карелова считает, что принятие закона о сохранении соцдоплат работающим в свободное от учебы время детям-инвалидам и детям, получающим пенсии по потере кормильца, поможет их интеграции в трудовую деятельность.В среду Государственная Дума в третьем чтении рассмотрит законопроект о внесении изменений в статью 12-1 федерального закона "О государственной социальной помощи", которым предусматривается сохранение соцдоплаты к пенсии детям-инвалидам и детям, получающим пенсию по потере кормильца, в период их временного трудоустройства в свободное от учебы время. Как пояснила Галина Карелова, соавтор законопроекта, по действующим нормам эти категории подростков лишены права на выплаты при выходе на работу. Таким образом, по ее мнению, ограничивается их право на соцподдержку."На этом рубеже государству необходимо поддерживать ребят в их начинаниях, создать все условия для реализации личного потенциала, а не накладывать регулятивные меры на привычный образ жизни", - сказала РИА Новости вице-спикер СФ.Сенатор рассказала, что законопроект предусматривает закрепление соцдоплат за теми, кто устроился посредством государственной службы занятости, так как это позволит сохранить гарантии соблюдения законодательства работодателем, что крайне важно в отношении несовершеннолетних."Уверена, что принятие закона будет способствовать интеграции в трудовую деятельность отдельных категорий подростков, а также профессиональной ориентации и формированию у подростков практических навыков, необходимых как в последующей трудовой деятельности, так и в повседневной жизни", - подчеркнула Карелова.
https://realty.ria.ru/20220324/gosduma-1779852709.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590977827_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_2650500fa2660bfdbe6db0fdf3d2a402.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, галина карелова, россия
14:33 06.04.2022
 
В Совфеде призвали сохранить доплаты работающим детям-инвалидам

Карелова: доплаты работающим детям-инвалидам помогут их интеграции в трудовую деятельность

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Галина Карелова считает, что принятие закона о сохранении соцдоплат работающим в свободное от учебы время детям-инвалидам и детям, получающим пенсии по потере кормильца, поможет их интеграции в трудовую деятельность.
В среду Государственная Дума в третьем чтении рассмотрит законопроект о внесении изменений в статью 12-1 федерального закона "О государственной социальной помощи", которым предусматривается сохранение соцдоплаты к пенсии детям-инвалидам и детям, получающим пенсию по потере кормильца, в период их временного трудоустройства в свободное от учебы время. Как пояснила Галина Карелова, соавтор законопроекта, по действующим нормам эти категории подростков лишены права на выплаты при выходе на работу. Таким образом, по ее мнению, ограничивается их право на соцподдержку.
"На этом рубеже государству необходимо поддерживать ребят в их начинаниях, создать все условия для реализации личного потенциала, а не накладывать регулятивные меры на привычный образ жизни", - сказала РИА Новости вице-спикер СФ.
Сенатор рассказала, что законопроект предусматривает закрепление соцдоплат за теми, кто устроился посредством государственной службы занятости, так как это позволит сохранить гарантии соблюдения законодательства работодателем, что крайне важно в отношении несовершеннолетних.
"Уверена, что принятие закона будет способствовать интеграции в трудовую деятельность отдельных категорий подростков, а также профессиональной ориентации и формированию у подростков практических навыков, необходимых как в последующей трудовой деятельности, так и в повседневной жизни", - подчеркнула Карелова.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 14:05
Инвалидам хотят предоставить бесплатную помощь юристов по жилищным вопросам
 
ОбществоГалина КареловаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала