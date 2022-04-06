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В Совфеде призвали сохранить доплаты работающим детям-инвалидам

В Совфеде призвали сохранить доплаты работающим детям-инвалидам - РИА Новости, 06.04.2022

В Совфеде призвали сохранить доплаты работающим детям-инвалидам

Вице-спикер Совфеда Галина Карелова считает, что принятие закона о сохранении соцдоплат работающим в свободное от учебы время детям-инвалидам и детям,... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:33

2022-04-06T14:33

2022-04-06T14:33

общество

галина карелова

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Галина Карелова считает, что принятие закона о сохранении соцдоплат работающим в свободное от учебы время детям-инвалидам и детям, получающим пенсии по потере кормильца, поможет их интеграции в трудовую деятельность.В среду Государственная Дума в третьем чтении рассмотрит законопроект о внесении изменений в статью 12-1 федерального закона "О государственной социальной помощи", которым предусматривается сохранение соцдоплаты к пенсии детям-инвалидам и детям, получающим пенсию по потере кормильца, в период их временного трудоустройства в свободное от учебы время. Как пояснила Галина Карелова, соавтор законопроекта, по действующим нормам эти категории подростков лишены права на выплаты при выходе на работу. Таким образом, по ее мнению, ограничивается их право на соцподдержку."На этом рубеже государству необходимо поддерживать ребят в их начинаниях, создать все условия для реализации личного потенциала, а не накладывать регулятивные меры на привычный образ жизни", - сказала РИА Новости вице-спикер СФ.Сенатор рассказала, что законопроект предусматривает закрепление соцдоплат за теми, кто устроился посредством государственной службы занятости, так как это позволит сохранить гарантии соблюдения законодательства работодателем, что крайне важно в отношении несовершеннолетних."Уверена, что принятие закона будет способствовать интеграции в трудовую деятельность отдельных категорий подростков, а также профессиональной ориентации и формированию у подростков практических навыков, необходимых как в последующей трудовой деятельности, так и в повседневной жизни", - подчеркнула Карелова.

https://realty.ria.ru/20220324/gosduma-1779852709.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, галина карелова, россия