https://ria.ru/20220406/invalidnost-1782023477.html
Правительство утвердило новый порядок назначения инвалидности
Правительство утвердило новый порядок назначения инвалидности - РИА Новости, 06.04.2022
Правительство утвердило новый порядок назначения инвалидности
Правительство России утвердило новый порядок назначения инвалидности, он будет вводиться в три этапа, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:26
2022-04-06T10:26
2022-04-06T10:26
общество
михаил мишустин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило новый порядок назначения инвалидности, он будет вводиться в три этапа, сообщается на сайте кабмина."В России введут новые правила для установления и подтверждения инвалидности. Они придут на смену действующему до 1 июля упрощённому порядку, который был временно введён из-за коронавируса, чтобы минимизировать контакты и уменьшить риск заражения. Согласно постановлению, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, обновлённый порядок будет вводиться в три этапа и объединит действующие и новые положения", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 1 июля текущего года граждане смогут самостоятельно выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) – очный при личном присутствии, или заочный, когда все необходимые документы поступают из медорганизаций в бюро МСЭ с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Подчеркивается, что по действующему временному порядку возможен только заочный формат прохождения экспертизы, а до его введения был только очный.При этом устанавливается перечень случаев, когда личное присутствие будет обязательным."Это несоответствие между данными медицинских исследований и заключениями врачей, направивших человека на медико-социальную экспертизу, необходимость обследования с помощью специального диагностического оборудования, проживание пациента в интернате, корректировка индивидуальной программы реабилитации", - отмечается в сообщении.Подчеркивается, что с 1 июня 2023 года пройти МСЭ можно будет и онлайн. Сделать это смогут граждане, которые не согласны с решением бюро МСЭ, хотят его обжаловать и пройти экспертизу повторно. В этом случае гражданин будет находиться в бюро по месту жительства, где ему предоставят техвозможность общения со специалистами главного или федерального бюро МСЭ и прохождения повторной экспертизы."С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться без доступа сотрудников медико-социальной экспертизы к персональным данным гражданина, то есть по обезличенным документам. Направления на проведение экспертизы будут распределяться с помощью информационной системы между бюро всех регионов, независимо от места жительства самого гражданина", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что по итогам экспертизы, после вынесения решения, персональные данные гражданина будут отражены в справке об инвалидности с указанием группы и индивидуальной программе реабилитации инвалида."Само решение будет направляться гражданину в личный кабинет на портале госуслуг или почтовым отправлением. При этом если гражданин не согласен с решением, он может его обжаловать в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства, где и будет проводиться очная экспертиза. Это позволит сделать процедуру проведения экспертизы максимально независимой", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211203/rabota-1761947836.html
https://ria.ru/20211102/pravitelstvo-1757324402.html
https://ria.ru/20220204/vyplata-1770982178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, россия, правительство рф
Правительство утвердило новый порядок назначения инвалидности
Правительство утвердило новый порядок назначения инвалидности, его введут в три этапа
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Правительство России утвердило новый порядок назначения инвалидности, он будет вводиться в три этапа, сообщается на сайте
кабмина.
"В России
введут новые правила для установления и подтверждения инвалидности. Они придут на смену действующему до 1 июля упрощённому порядку, который был временно введён из-за коронавируса, чтобы минимизировать контакты и уменьшить риск заражения. Согласно постановлению, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин
, обновлённый порядок будет вводиться в три этапа и объединит действующие и новые положения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 1 июля текущего года граждане смогут самостоятельно выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) – очный при личном присутствии, или заочный, когда все необходимые документы поступают из медорганизаций в бюро МСЭ с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Подчеркивается, что по действующему временному порядку возможен только заочный формат прохождения экспертизы, а до его введения был только очный.
При этом устанавливается перечень случаев, когда личное присутствие будет обязательным.
"Это несоответствие между данными медицинских исследований и заключениями врачей, направивших человека на медико-социальную экспертизу, необходимость обследования с помощью специального диагностического оборудования, проживание пациента в интернате, корректировка индивидуальной программы реабилитации", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что с 1 июня 2023 года пройти МСЭ можно будет и онлайн. Сделать это смогут граждане, которые не согласны с решением бюро МСЭ, хотят его обжаловать и пройти экспертизу повторно. В этом случае гражданин будет находиться в бюро по месту жительства, где ему предоставят техвозможность общения со специалистами главного или федерального бюро МСЭ и прохождения повторной экспертизы.
"С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться без доступа сотрудников медико-социальной экспертизы к персональным данным гражданина, то есть по обезличенным документам. Направления на проведение экспертизы будут распределяться с помощью информационной системы между бюро всех регионов, независимо от места жительства самого гражданина", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что по итогам экспертизы, после вынесения решения, персональные данные гражданина будут отражены в справке об инвалидности с указанием группы и индивидуальной программе реабилитации инвалида.
"Само решение будет направляться гражданину в личный кабинет на портале госуслуг или почтовым отправлением. При этом если гражданин не согласен с решением, он может его обжаловать в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства, где и будет проводиться очная экспертиза. Это позволит сделать процедуру проведения экспертизы максимально независимой", - добавляется в сообщении.