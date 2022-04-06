https://ria.ru/20220406/intel-1781997487.html

Производитель микрочипов Intel приостанавливает деятельность в России

Производитель микрочипов Intel приостанавливает деятельность в России - РИА Новости, 06.04.2022

Производитель микрочипов Intel приостанавливает деятельность в России

Американская компания Intel, один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов и электронных устройств, приостанавливает деятельность в России... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T04:40

2022-04-06T04:40

2022-04-06T05:11

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Американская компания Intel, один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов и электронных устройств, приостанавливает деятельность в России из-за ситуации на Украине, следует из заявления компании.Согласно заявлению, Intel занимается вопросами поддержки своих сотрудников, в том числе 1,2 тысячи человек в России.В начале марта американская компания Intel уже информировала, что приостанавливает поставку продукции своим клиентам в России и Белоруссии на фоне ситуации вокруг Украины.Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. По состоянию на 28 декабря штат компании составлял 121,1 тысячи человек. Чистая прибыль Intel по итогам 2021 года снизилась на 5% и составила 19,9 миллиарда долларов. Выручка при этом выросла на 1%, до 79 миллиардов долларов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/videokarta-1781300608.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/servisy-1780814341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, экономика, технологии