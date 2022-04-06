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Производитель микрочипов Intel приостанавливает деятельность в России - РИА Новости, 06.04.2022
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Производитель микрочипов Intel приостанавливает деятельность в России
Производитель микрочипов Intel приостанавливает деятельность в России - РИА Новости, 06.04.2022
Производитель микрочипов Intel приостанавливает деятельность в России
Американская компания Intel, один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов и электронных устройств, приостанавливает деятельность в России... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T04:40
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россия
сша
экономика
технологии
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Американская компания Intel, один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов и электронных устройств, приостанавливает деятельность в России из-за ситуации на Украине, следует из заявления компании.Согласно заявлению, Intel занимается вопросами поддержки своих сотрудников, в том числе 1,2 тысячи человек в России.В начале марта американская компания Intel уже информировала, что приостанавливает поставку продукции своим клиентам в России и Белоруссии на фоне ситуации вокруг Украины.Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. По состоянию на 28 декабря штат компании составлял 121,1 тысячи человек. Чистая прибыль Intel по итогам 2021 года снизилась на 5% и составила 19,9 миллиарда долларов. Выручка при этом выросла на 1%, до 79 миллиардов долларов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, сша, экономика, технологии
04:40 06.04.2022 (обновлено: 05:11 06.04.2022)
 
Производитель микрочипов Intel приостанавливает деятельность в России

Американский производитель микрочипов Intel приостанавливает деятельность в России

© AP Photo / Paul SakumaЛоготип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США
Логотип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Paul Sakuma
Логотип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Американская компания Intel, один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов и электронных устройств, приостанавливает деятельность в России из-за ситуации на Украине, следует из заявления компании.
"Мы немедленно приостановили все деловые операции в России", - сообщила компания на своем сайте.
Согласно заявлению, Intel занимается вопросами поддержки своих сотрудников, в том числе 1,2 тысячи человек в России.
В начале марта американская компания Intel уже информировала, что приостанавливает поставку продукции своим клиентам в России и Белоруссии на фоне ситуации вокруг Украины.
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Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. По состоянию на 28 декабря штат компании составлял 121,1 тысячи человек. Чистая прибыль Intel по итогам 2021 года снизилась на 5% и составила 19,9 миллиарда долларов. Выручка при этом выросла на 1%, до 79 миллиардов долларов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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