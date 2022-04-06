https://ria.ru/20220406/infitsirovanie-1782153824.html

Минобороны допустило, что четыре тысячи военных ВСУ были инфицированы

Минобороны допустило, что четыре тысячи военных ВСУ были инфицированы - РИА Новости, 06.04.2022

Минобороны допустило, что четыре тысячи военных ВСУ были инфицированы

Минобороны РФ не исключает, что четыре тысячи украинских военнослужащих были инфицированы вирусом Конго-Крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:57

2022-04-06T17:57

2022-04-06T17:57

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Минобороны РФ не исключает, что четыре тысячи украинских военнослужащих были инфицированы вирусом Конго-Крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза, заявил в среду на неформальном заседании Совета Безопасности ООН начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."В соответствии с проектом Ю-Пи-8 во Львове, Харькове, Одессе и Киеве у четырех тысяч военнослужащих были взяты образцы крови на антитела к хантавирусам, у четырехсот – на наличие антител к вирусу Конго-Крымской лихорадки. Не исключаем, что официальная программа исследований – это лишь "видимая часть айсберга", при этом на практике проводилось инфицирование добровольцев вирусом Конго-Крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза", - сказал генерал.По его словам, подобный масштабный скрининг естественного иммунитета населения, вероятно, проводился в целях выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона.Он обратил внимание на решение, подписанное главой этического комитета указанного Центра 12 июня 2019 года в рамках проекта Ю-Пи-8. Документ свидетельствуют о проведении исследований с неизвестным риском для жизни и здоровья участников, а также сокрытии личности испытуемых."Программа исследований данного проекта предполагает лишь стандартную процедуру отбора крови. Возникает вопрос: о каких опасных для жизни испытаниях идет речь, если документом предписано, что "…о незначительных инцидентах с добровольцами необходимо сообщать в комитет по биоэтике США через 72 часа после происшествия, а о серьезных, включая смерть испытуемых – в течение 24 часов"?", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20220331/biolaboratorii-1781037509.html

https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779870708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

одесса, киев, сша, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)