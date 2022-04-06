Рейтинг@Mail.ru
Минобороны допустило, что четыре тысячи военных ВСУ были инфицированы - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220406/infitsirovanie-1782153824.html
Минобороны допустило, что четыре тысячи военных ВСУ были инфицированы
Минобороны допустило, что четыре тысячи военных ВСУ были инфицированы - РИА Новости, 06.04.2022
Минобороны допустило, что четыре тысячи военных ВСУ были инфицированы
Минобороны РФ не исключает, что четыре тысячи украинских военнослужащих были инфицированы вирусом Конго-Крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:57
2022-04-06T17:57
одесса
киев
сша
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777062360_0:0:1654:931_1920x0_80_0_0_79082f1f00a097fa9e086e920e6a841e.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Минобороны РФ не исключает, что четыре тысячи украинских военнослужащих были инфицированы вирусом Конго-Крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза, заявил в среду на неформальном заседании Совета Безопасности ООН начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."В соответствии с проектом Ю-Пи-8 во Львове, Харькове, Одессе и Киеве у четырех тысяч военнослужащих были взяты образцы крови на антитела к хантавирусам, у четырехсот – на наличие антител к вирусу Конго-Крымской лихорадки. Не исключаем, что официальная программа исследований – это лишь "видимая часть айсберга", при этом на практике проводилось инфицирование добровольцев вирусом Конго-Крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза", - сказал генерал.По его словам, подобный масштабный скрининг естественного иммунитета населения, вероятно, проводился в целях выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона.Он обратил внимание на решение, подписанное главой этического комитета указанного Центра 12 июня 2019 года в рамках проекта Ю-Пи-8. Документ свидетельствуют о проведении исследований с неизвестным риском для жизни и здоровья участников, а также сокрытии личности испытуемых."Программа исследований данного проекта предполагает лишь стандартную процедуру отбора крови. Возникает вопрос: о каких опасных для жизни испытаниях идет речь, если документом предписано, что "…о незначительных инцидентах с добровольцами необходимо сообщать в комитет по биоэтике США через 72 часа после происшествия, а о серьезных, включая смерть испытуемых – в течение 24 часов"?", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20220331/biolaboratorii-1781037509.html
https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779870708.html
одесса
киев
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777059898_0:0:1912:1433_1920x0_80_0_0_3f01fd11028fb064294f1e3727f68925.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, киев, сша, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:57 06.04.2022
 
Минобороны допустило, что четыре тысячи военных ВСУ были инфицированы

Минобороны допустило, что четыре тысячи украинских военных были инфицированы хантавирусами

© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Минобороны РФ не исключает, что четыре тысячи украинских военнослужащих были инфицированы вирусом Конго-Крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза, заявил в среду на неформальном заседании Совета Безопасности ООН начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"В соответствии с проектом Ю-Пи-8 во Львове, Харькове, Одессе и Киеве у четырех тысяч военнослужащих были взяты образцы крови на антитела к хантавирусам, у четырехсот – на наличие антител к вирусу Конго-Крымской лихорадки. Не исключаем, что официальная программа исследований – это лишь "видимая часть айсберга", при этом на практике проводилось инфицирование добровольцев вирусом Конго-Крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза", - сказал генерал.
Костюмы биологической защиты в лаборатории США - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 12:02
Сенатор заявил о важности расследования работы лабораторий США на Украине
По его словам, подобный масштабный скрининг естественного иммунитета населения, вероятно, проводился в целях выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона.
Он обратил внимание на решение, подписанное главой этического комитета указанного Центра 12 июня 2019 года в рамках проекта Ю-Пи-8. Документ свидетельствуют о проведении исследований с неизвестным риском для жизни и здоровья участников, а также сокрытии личности испытуемых.
"Программа исследований данного проекта предполагает лишь стандартную процедуру отбора крови. Возникает вопрос: о каких опасных для жизни испытаниях идет речь, если документом предписано, что "…о незначительных инцидентах с добровольцами необходимо сообщать в комитет по биоэтике США через 72 часа после происшествия, а о серьезных, включая смерть испытуемых – в течение 24 часов"?", - сказал Кириллов.
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 15:32
Минобороны раскрыло схему движения биоматериалов из лабораторий на Украине
 
ОдессаКиевСШАВ миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала