https://ria.ru/20220406/indoneziya-1782085221.html
США убеждали Индонезию не допускать Путина на саммит G20, сообщили СМИ
США убеждали Индонезию не допускать Путина на саммит G20, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.04.2022
США убеждали Индонезию не допускать Путина на саммит G20, сообщили СМИ
США пытались убедить Индонезию не допустить президента России Владимира Путина до участия в саммите G20, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:03
2022-04-06T14:03
2022-04-06T18:23
в мире
индонезия
сша
владимир путин
джо байден
стефан дюжаррик
россия
бали (остров)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. США пытались убедить Индонезию не допустить президента России Владимира Путина до участия в саммите G20, пишет Bloomberg со ссылкой на источник."Чиновники, в том числе из США, пытались убедить Индонезию исключить Путина, или хотя бы осудить его действия на Украине", — утверждает агентство.Индонезия в 2022 году председательствует в "Двадцатке", саммит планируется провести на острове Бали 15-16 ноября.Ранее президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение России из "Группы двадцати". При этом он указал на несогласие нескольких стран с этой инициативой. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал ситуацию с возможным исключением России прерогативой самой "Двадцатки".Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220323/sammit-1779604701.html
https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781115263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, сша, владимир путин, джо байден, стефан дюжаррик, россия, бали (остров), большая двадцатка, оон
14:03 06.04.2022 (обновлено: 18:23 06.04.2022)
США убеждали Индонезию не допускать Путина на саммит G20, сообщили СМИ
Bloomberg: США пытались убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20