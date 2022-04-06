https://ria.ru/20220406/indoneziya-1782085221.html

США убеждали Индонезию не допускать Путина на саммит G20, сообщили СМИ

США убеждали Индонезию не допускать Путина на саммит G20, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.04.2022

США убеждали Индонезию не допускать Путина на саммит G20, сообщили СМИ

США пытались убедить Индонезию не допустить президента России Владимира Путина до участия в саммите G20, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:03

2022-04-06T14:03

2022-04-06T18:23

в мире

индонезия

сша

владимир путин

джо байден

стефан дюжаррик

россия

бали (остров)

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. США пытались убедить Индонезию не допустить президента России Владимира Путина до участия в саммите G20, пишет Bloomberg со ссылкой на источник."Чиновники, в том числе из США, пытались убедить Индонезию исключить Путина, или хотя бы осудить его действия на Украине", — утверждает агентство.Индонезия в 2022 году председательствует в "Двадцатке", саммит планируется провести на острове Бали 15-16 ноября.Ранее президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение России из "Группы двадцати". При этом он указал на несогласие нескольких стран с этой инициативой. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал ситуацию с возможным исключением России прерогативой самой "Двадцатки".Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220323/sammit-1779604701.html

https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781115263.html

индонезия

сша

россия

бали (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, индонезия, сша, владимир путин, джо байден, стефан дюжаррик, россия, бали (остров), большая двадцатка, оон