https://ria.ru/20220406/indiya-1782003022.html

Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию

Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию - РИА Новости, 06.04.2022

Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию

Индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов из Дели в Москву и обратно, сообщило посольство России в Индии. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T07:23

2022-04-06T07:23

2022-04-06T12:11

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апр — РИА Новости. Индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов из Дели в Москву и обратно, сообщило посольство России в Индии.В посольстве также указали, что благодаря отмене Индией ограничений на международное авиасообщение в эту страну можно долететь через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие доступные направления.Авиакомпания отказалась прокомментировать РИА Новости причины приостановки авиасообщения.Ранее Air India выполняла два рейса в Россию в неделю.Росавиация из-за санкций, связанных со спецоперацией на Украине, рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/avia-1781652740.html

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Максим Горбачев

россия, air india, в мире, индия, новости - туризм