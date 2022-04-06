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Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию - РИА Новости, 06.04.2022
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Туризм
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Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию
Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию - РИА Новости, 06.04.2022
Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию
Индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов из Дели в Москву и обратно, сообщило посольство России в Индии. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T07:23
2022-04-06T12:11
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апр — РИА Новости. Индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов из Дели в Москву и обратно, сообщило посольство России в Индии.В посольстве также указали, что благодаря отмене Индией ограничений на международное авиасообщение в эту страну можно долететь через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие доступные направления.Авиакомпания отказалась прокомментировать РИА Новости причины приостановки авиасообщения.Ранее Air India выполняла два рейса в Россию в неделю.Росавиация из-за санкций, связанных со спецоперацией на Украине, рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов.
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россия, air india, в мире, индия, новости - туризм
07:23 06.04.2022 (обновлено: 12:11 06.04.2022)
 
Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию

Индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов из Дели в Москву и обратно

© AP Photo / Manish SwarupСамолеты авиакомпании Air India в аэропорту Нью-Дели
Самолеты авиакомпании Air India в аэропорту Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Manish Swarup
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апр — РИА Новости. Индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов из Дели в Москву и обратно, сообщило посольство России в Индии.

"Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными. По информации офиса Air India, денежные средства за ранее приобретенные билеты на отмененные рейсы могут быть возвращены пассажирам в полном объеме", — отметили дипломаты.

В посольстве также указали, что благодаря отмене Индией ограничений на международное авиасообщение в эту страну можно долететь через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие доступные направления.
Авиакомпания отказалась прокомментировать РИА Новости причины приостановки авиасообщения.
Ранее Air India выполняла два рейса в Россию в неделю.
Росавиация из-за санкций, связанных со спецоперацией на Украине, рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов.
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