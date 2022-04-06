07:23 06.04.2022 (обновлено: 12:11 06.04.2022)
Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию
Индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов из Дели в Москву и обратно
© AP Photo / Manish SwarupСамолеты авиакомпании Air India в аэропорту Нью-Дели
© AP Photo / Manish Swarup
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апр — РИА Новости. Индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов из Дели в Москву и обратно, сообщило посольство России в Индии.
"Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными. По информации офиса Air India, денежные средства за ранее приобретенные билеты на отмененные рейсы могут быть возвращены пассажирам в полном объеме", — отметили дипломаты.
Авиакомпания отказалась прокомментировать РИА Новости причины приостановки авиасообщения.
Ранее Air India выполняла два рейса в Россию в неделю.
Росавиация из-за санкций, связанных со спецоперацией на Украине, рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов.
4 апреля, 12:19В миреДве российские авиакомпании возобновили рейсы в Египет